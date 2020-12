2020 har været det sværeste år i den tyske forbundskanslers 15 år lange regeringstid, lyder det i nytårstale.

Tysklands coronakrise vil strække sig ind i 2021, selv om vacciner bringer nyt håb.

Sådan lyder det fra den tyske forbundskansler, Angela Merkel, i hendes nytårstale torsdag.

Disse dage og disse uger er en vanskelig tid for vores land. Og det vil vare et godt stykke endnu, siger Merkel i talen.

Merkel, der styrede Tyskland og EU gennem finanskrisen i 2008, den græske gældskrise året efter og indvandrerkrisen fem år efter, kalder 2020 for det sværeste år i hendes 15 år lange lederskab.

Den 66-årige leder har meldt ud, at hun ikke genopstiller ved det tyske parlamentsvalg i det nye år. Derfor er torsdagens nytårstale formentlig også hendes sidste.

- Jeg tror ikke, jeg overdriver, når jeg siger: Aldrig i de sidste 15 år har vi fundet året, der er gået, så tungt, og aldrig har vi haft så mange bekymringer som nu, og med en vis portion tvivl ser vi frem til det nye år med håb, siger Merkel.

Håbet begyndte ifølge Merkel at spire, da de første mennesker over hele Europa og resten af verden i december begyndte at modtage vacciner mod corona.

- I de her dage får håbet et nyt ansigt, ved at de første mennesker på plejehjem og blandt sundhedspersonale er blevet vaccineret, siger hun.

Samtidig bruger hun talen til at fordømme de konspirationsteorier, der er blevet fremført af vaccineskeptikere. Ifølge Merkel er de ikke bare "falske og farlige", men "kyniske og grusomme".

- Jeg vil også lade mig vaccinere, når min tur kommer, siger hun i talen.

Tyskland, der blev rost for håndteringen af den første virusbølge i foråret, er blevet hårdt ramt af den anden bølge.

Mere end 32.000 mennesker er siden pandemiens begyndelse døde med virusset, og onsdag passerede det daglige antal dødsfald for første gang 1000.

Landet er delvist lukket ned indtil 10. januar, hvor de fleste butikker er lukket. Det samme er skoler, restauranter samt kulturelle- og fritidsfaciliteter.

/ritzau/Reuters