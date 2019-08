Brexit var som forventet det helt store samtaleemne under Boris Johnsons besøg hos Angela Merkel.

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, har onsdag luftet muligheden for en hurtig løsning på udfordringen med den såkaldte bagstopper.

Det sker i forbindelse med et besøg fra Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, i den tyske hovedstad, Berlin.

Her var brexit som forventet det store samtaleemne, da de to magtfulde europæiske ledere sammen tog imod spørgsmål fra journalister.

- Det er tidligere blevet sagt, at vi formentlig vil finde en løsning i løbet af to år. Men vi kunne også finde en løsning i løbet af de næste 30 dage. Hvorfor ikke, lyder det fra forbundskansleren.

Boris Johnson bekræfter, at han har fået 30 dage til at præsentere alternative forslag til den omstridte bagstopper.

Bagstopperen er en nødløsning, der træder i kraft, hvis det ikke lykkes for briterne og EU at lande en handelsaftale. Den betyder, at briterne forbliver underlagt EU-regler i toldunionen, indtil en aftale er indgået.

Johnson er modstander af ordningen, da han frygter, at den i praksis vil betyde, at briterne bindes til EU-regler til evig tid.

/ritzau/Reuters