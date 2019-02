Angela Merkel mødtes torsdag med lederne i Visegrad-gruppen. Blandt dem er Ungarns Viktor Orbán.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, forsøgte at dulme store uenigheder om migration, da hun torsdag for første gang siden 2016 mødtes med lederne fra den centraleuropæiske Visegrad-gruppe.

Gruppen består af EU-landene Polen, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn.

De fire lande har de seneste år flere gange været i konflikt med Bruxelles i forhold til den førte migrationspolitik.

Tonen fra Merkel var dog ganske forsonende, da hun torsdag mødtes med gruppen i Slovakiets hovedstad, Bratislava.

Her udtalte hun blandt andet, at de centraleuropæiske lande har "brugt EU's penge effektivt og sørget for, at vi udvikler os økonomisk".

En af lederne i Visegrad-gruppen, Ungarns indvandringskritiske premierminister Viktor Orbán, har flere gange langet ud efter Angela Merkels liberale indvandringspolitik.

Merkel kom torsdag Orbán en smule i møde ved at indrømme, at det er vigtigt at forsvare EU's grænser for at beskytte Schengen-samarbejdet.

- Vi har brug for lovlig migration, så landene kan beslutte, hvem der kan komme. Vi har ikke brug for ulovlig migration, siger forbundskansleren.

Hun fortalte i øvrigt, at Visegrad-gruppen og Tyskland var blevet enige om "et udviklingsprojekt med Marokko". Formålet skulle være at komme nogle af migrationsudfordringerne i forkøbet.

Merkel gjorde under mødet i Bratislava i øvrigt opmærksom på, at 2019 markerer 30-året for Berlinmurens fald.

Hun understregede, at Tyskland "aldrig vil glemme inspirationen, hjælpen og støtten" fra naboerne mod øst i forbindelse med murens fald.

Orbán lagde torsdag ikke skjul på uenighederne omkring migration i EU.

- Det er uden tvivl sandt, at vi ser verden på forskellige måder. Det mest åbenlyse er migrantspørgsmålet.

- Men i modsætning til mange andre så ser jeg det som en god ting nærmere end en dårlig ting, siger han med henvisning til, at det ifølge ham er vigtigt, at der er flere forskellige holdninger blandt EU-landene.

