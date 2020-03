Tysklands forbundskansler blev fredag vaccineret af en læge, der nu er konstateret smittet med coronavirus.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, er i karantæne, efter at hun blev vaccineret af en læge, der er smittet med coronavirus.

Hun vil dog fortsætte sit arbejde hjemmefra.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra den tyske regering, som EU-korrespondenten fra avisen Die Welt har lagt på Twitter.

Den pågældende læge vaccinerede fredag Merkel mod pneumokokker, fremgår det af pressemeddelelsen.

Siden er det blevet kendt, at lægen er smittet med coronavirus, meddeler den tyske regeringstalsmand, Steffen Seibert, i pressemeddelelsen.

- Kansleren har besluttet at sætte sig selv i karantæne derhjemme, siger Seibert.

Merkel vil i de kommende dage blive testet mere end en enkelt gang for at finde ud af, om hun også er blevet smittet med coronavirus, siger Seibert.

Forbundskansleren fik besked om, at hun har været i nærkontakt med en smittet person, efter at hun søndag havde holdt sin daglige pressekonference.

Her meddelte hun, at Tyskland nu indfører strikse tiltag i forsøget på at begrænse smittespredningen. Fremover vil det ikke være tilladt at være flere end to personer samlet i det offentlige rum.

De nye regler gælder ikke på arbejdspladser og i hjemmet.

/ritzau/