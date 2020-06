I et stort interview siger Merkel, at EU må lade briterne selv definere deres afsked.

Tysklands kansler, Angela Merkel, sætter spørgsmålstegn ved Storbritanniens oprigtige interesse i en brexit-aftale, der sikrer en ordentlig afsked.

Det sker i et interview offentliggjort lørdag i flere internationale aviser, blandt andet tyske Süddeutsche Zeitung.

- Det ville selvfølgelig være i Storbritanniens og alle EU-medlemslandes interesse at nå frem til en afsked på ordentlig vis, siger hun.

- Men det, der betyder noget, er ikke vores ønsker, men kun den virkelighed, der er foran os. Med andre ord først og fremmest det, som Storbritannien ønsker.

Kansleren siger, at hvis premierminister Boris Johnsons regering ønsker at definere sit eget forhold til EU, må "den leve med konsekvenserne", hvilket kan være "en mindre tæt forbundet økonomi".

Merkel siger, at de tilbageværende EU-medlemmer må give slip på den idé, at de kan definere, hvad Storbritannien burde ønske.

- Det er op til Storbritannien at definere - og vi, de 27 EU-lande, må svare på passende vis, tilføjer hun.

Storbritannien forlod formelt set EU den 31. januar, efter at et snævert flertal stemte for at forlade EU i en folkeafstemning i 2016.

Der er kun seks måneder tilbage til at nå frem til en aftale, før EU-regler stopper med at gælde i Storbritannien.

Indtil videre har Storbritannien og EU ikke gjort store fremskridt i løbet af i alt fire runder med forhandlinger om en omfattende handelsaftale.

Begge parter er enige om at sætte yderligere fart på forhandlingerne i juli og sørge for "nyt momentum", lød det i en sjælden fælles erklæring tidligere denne måned.

/ritzau/dpa