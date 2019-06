Tyskland støtter ifølge forbundskansleren "helt sikkert" mål om et klimaneutralt EU i 2050.

Fra at hænge tungt i bremsen tilslutter Tyskland sig et stort flertal af lande, som vil have en aftale om klimaneutralitet i 2050.

Det bekræfter forbundskansler Angela Merkel på vej ind til et EU-topmøde i Bruxelles torsdag, hvor netop klimamålet er det største og eneste udestående i de ventede konklusioner fra mødet.

- Jeg kan sige med sikkerhed, at Tyskland støtter dette mål, siger Angela Merkel.

Tyskland har længe været et af flere EU-lande, som har blokeret for klimamålet. Det skete senest på et topmøde i slutningen af marts, da EU-landene ikke kunne blive enige.

/ritzau/