Merkel lover, at de i alt 17 universiteter, der har udnævnt hende til æresdoktor, hører fra hende igen.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, er lørdag blevet hædret med et æresdoktorat - hendes 17. af slagsen.

I en tale antydede Merkel, at hun måske vil vende tilbage til den akademiske verden, når hendes embedsperiode slutter i 2021.

- Alle universiteter, der har givet mig et æresdoktorat, hører fra mig igen, når jeg ikke længere er kansler, lovede hun i sin tale lørdag.

- Jeg vender tilbage og bliver ikke kun en kort stund som i dag. Jeg bliver længere, sagde Merkel til forsamlingen.

Forbundskansleren blev hædret af handelshøjskolen i Leipzig for sin politiske ledelsesstil og modtog en pris ved et arrangement i operahuset i den østtyske by, hvor skolen har hjemme.

Blandt tilhørerne i Leipzig var også Christine Lagarde, der er udpeget som den næste chef for Den Europæiske Centralbank.

I forvejen er Merkel blevet udnævnt til æresdoktor ved flere universiteter, heriblandt det amerikanske Harvard-universitet og tre forskellige israelske universiteter.

Merkel er vokset op i Østtyskland som datter af en præst og en latin- og engelsklærer. Hun endte selv med at læse fysik og opnå en doktorgrad i kvantekemi.

Hun har været forbundskansler siden 2005 og er blevet genvalgt tre gange, men har meddelt at hun ikke genopstiller ved det kommende valg.

/ritzau/