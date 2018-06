Migranter afvist i andre EU-lande vil fra 1. juli blive afvist af Tyskland, hvis ikke der kommer EU-løsning.

Berlin. En regeringskrise med rod i dybe uenigheder om Tysklands asylpolitik har truet det tyske regeringssamarbejde.

Mandag klarer det dog op over regeringskontorerne i Berlin.

Efter at have vendt flere kompromisforslag har forbundskansler Angela Merkel accepteret et udspil - eller rettere et ultimatum - fra regeringspartneren CSU, siger unavngivne kilder til dpa.

Merkels konservative CDU accepterer CSU-leder Horst Seehofers krav om, at migranter, der er blevet afvist i andre EU-lande, fra 1. juli vil blive afvist ved de tyske grænser, hvis ikke der foreligger en EU-løsning med udgangen af juni.

Den tyske forbundskansler siger efter CDU-mødet, at hun har fået lovende indikationer på støtte til en EU-løsning. Hun lover, at de to konservative regeringspartier vil stå sammen om et svar på udfordringen.

Merkel har i årevis kæmpet for en europæisk løsning på asylproblematikken. Men det har været forgæves, og Seehofers CSU har konstateret, at tålmodigheden er sluppet op.

Derfor har Seehofer som tysk indenrigsminister truet med at trodse Merkels politik.

CSU har været på trapperne med et større udspil til den tyske asylpolitik. I sidste uge sendte Merkel et kompromis på banen.

Hun lagde op til, at man ved grænsen skal afvise asylansøgere, som tidligere er blevet afvist af Tyskland.

Det blev hurtigt afvist af det bayerske søsterparti som utilstrækkeligt.

Merkel har tidligere afvist at gå videre, af frygt for at man kortslutter EU-samarbejdet. Hun har stædigt holdt fast i sin kamp for en fælles løsning i EU. Men presset er steget massivt på kansleren.

