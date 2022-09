Lyt til artiklen

De har slået sig ned med telte og presenninger ved vejsider, der er hævet over vandmasserne.

Men de er stadig ikke i sikkerhed.

»Hvis regnen kommer tilbage, hvor skal vi tage hen?« spørger Muhammad Hasan ifølge nyhedsbureauet Reuters:

»Vi sidder under åben himmel. Vi ved ikke, hvad vi skal spise, hvad vi skal lave mad af.«

Telte og presseninger er blevet hjem for tusindvis af pakistanere. Foto: NADEEM KHAWAR Vis mere Telte og presseninger er blevet hjem for tusindvis af pakistanere. Foto: NADEEM KHAWAR

Han er en af de anslået 33 millioner pakistanere, der er ramt af sommerens massive oversvømmelser.

Ved Sehwan har han og mange andre midlertidigt forsøgt at bo langs de asfalterede veje, der er anlagt så højt, at vandet ikke er nået derop.

Men nu siger vejrudsigten, at der er mere vand på vej i de kommende dage. Og så sent som mandag ramte en sandstorm den interimistiske lejr.

»Alle telte blev revet op, og vi ved ikke, hvor vi skal tage hen. Vi er desperate,« siger Muhammad Hasan.

Digebyggeri ved kraftværket. Foto: STRINGER Vis mere Digebyggeri ved kraftværket. Foto: STRINGER

Imens kæmper soldater ved et nærliggende kraftværk – på premierminister Shehbaz Sharifs ordre – for at sikre stedet mod oversvømmelser. Her forstærkes diger, så strømforsyningen til seks provinser kan sikres.

»Alle forebyggende tiltag er blevet taget for at redde elnettet, hvis der skulle ske oversvømmelser,« har den lokale embedsmand Syed Murtaza Ali Shah sagt mandag.

I alt menes det, at mere end 1.400 pakistanere er omkommet i vandmasserne, der har oversvømmet en tredjedel af landet.

Desuden er er ødelæggelserne næsten umulige at kapere. Hjem efter hjem er blevet skyllet væk, mere end 160 broer er forsvundet og 5.000 kilometer vej. Samt utallige dyrebesætninger og afgrøder.

Mangel på mad og vand. Foto: STRINGER Vis mere Mangel på mad og vand. Foto: STRINGER

Det menes ifølge CNN, at skaderne løber op over 220 milliarder kroner.

I Pakistan er der nu også en stigende frygt for en yderligere forværring af indbyggerne forhold på grund af spredning af vandbårne virusser som kolera eller dengue. Også i landets største by.

»Karachi oplever udbrud af dengue, og hundredvis … tusindvis af patienter kommer dagligt til offentlige og private hospitaler,« siger klimaminister Sherry Rehman mandag ifølge CNN:

»Denguesmitten er 50 procent højere end sidste år, og med 584.246 mennesker i lejre over hele landet, kan sundhedskrisen ende i kaos, hvis den kommer ud af kontrol.«

Hun har også advaret om massiv fødevaremangel på grund af følgerne af den voldsomme monsunregn. Op mod 70 procent af basisafgørder som ris og majs er forsvundet med vandmasserne.

FN-generalsekretær António Guterres har besøgt Pakistan, og han har kaldt ødelæggelserne for »monsun på steroider«.