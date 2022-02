Stormen raser disse timer over Europa.

Og mens mange søger ly i hjemmet, drog youtuber Jerry Dyer mod Heathrow lufthavn i London.

Simpelthen for at kreere content til sin youtubekanal 'Big Jet tv'.

Her livestreamede han nemlig fly fra lufthavnen, der landede i stormvejret.

En livestream, som mere end tre millioner mennesker besluttede sig for at kigge med på – og som på de sociale medier ligeledes fik stor opmærksomhed.

»Ikke for sarte sjæle. Live optagelser af fly, der lander i Heathrow i stormen Eunice (red., Nora i Danmark). Det er kommentatoren, der gør det dog. Jeg ved ikke hvem han er, men han er men han kunne kommentere MOTD (red., Match of the Day),« skriver Richard Conway blandt andre på Twitter.

En begejstring han langt fra er ene om.

På Twitter beskriver Caroline Southall det som »en 'must watch' livestream«, Mark Quigley skriver, at det er »brilliant« og Rob Stow »kan ikke stoppe med at se med.«

Det er især Jerry Dyers kommentering, der får folk op af stolene i ren begejstring.

Og flere kommentarer på YouTube viser også, at livestreamingen har gjort flere flyforstrækkede seere mere rolige.