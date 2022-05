Mere end 500 kilo kokain er blevet afsløret, forklædt som en sending kaffe fra Brasilien. Den var sendt til Nespresso-fabrikken ifølge schweizisk politi.

Myndighederne fik mistanke efter at staben ved fabrikken, der ligger i Romont, fandt et hvidt pulver mens de lossede sækkene, som netop var ankommet fra Brasilien.

Analyser bekræftede, at det var kokain. Markedsværdien var på 360 millioner kroner. Det skriver Sky News.

Sikkerhedschefen for regionen, Marc Andrey, siger: »For Fribourg er det definitivt en stor beslaglæggelse, det er virkelig ret exceptionelt. Jeg tror, det er en af Schweiz’ største.«

Kokainen der blev beslaglagt ved Nespressofabrikken i Romont i Schweiz. Foto: POLICE CANTONALE FRIBOURG Vis mere Kokainen der blev beslaglagt ved Nespressofabrikken i Romont i Schweiz. Foto: POLICE CANTONALE FRIBOURG

Nespresso, der laver individuelle kaffetabletter, siger i en udtalelse: »Substansen, der er tale om, kom aldrig i kontakt med nogle af vore produkter. Vi kan forsikre forbrugerne om, at alle vore produkter er sikre at konsumere.«

Beslaglæggelsen kommer netop som en ny rapport siger, at Europa er ved at blive et sted, hvor produktionen og trafikken af kokain til andre steder i verden stiger.

Kokain er, efter cannabis, det mest brugte narkotika i Europa. Der er millioner af brugere, og de brugte over 90 milliarder kroner på stoffet i 2020.

Markedet i Europa vokser. Det er drevet dels af en højere produktion i Sydamerika, dels af processen med at raffinere den rå narko i Europa.