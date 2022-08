Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det ser ud til, at sagen med Trump og de tophemmelige dokumenter langt fra er en lukket saga.

Det amerikanske justitsministerium mener, at Trumps repræsentanter kan have skjult eller flyttet klassificerede dokumenter for at forhindre dem i at blive fundet af FBI-agenter, der ransagede Mar-a-Lago.

Det skriver CNN på baggrund af en meddelelse fra det amerikanske justitsministerium.

Et billede på den sidste side af meddelelsen viser klassificerede dokumenter strøet rundt på gulvet i Trumps kontor – fuld af klassificerede markeringer som: Human Confidential Sources (HCS) – printet ind på det følsomme materiale, som Trump havde taget.

Mere end 320 klassificerede dokumenter er nu blevet fundet fra Mar-a-Lago, sagde justitsministeriet, herunder mere end 100 end FBI-søgningen tidligere havde fundet.

Angiveligt er der tale om en Trump-advokat, som forhindrede FBI-agenter i at kigge i kasser i et lagerrum på hans ejendom i Florida, da de ransagede ejendommen tilbage i juni.

Justitsministeriet har afsløret de opsigtsvækkende nye detaljer som en del af et tiltag for at modsætte sig Trumps indsats for at gribe ind i den føderale undersøgelse.

Det er samtidig også et forsøg på at forhindre Trump i at ønske om at få udpeget en tredjepartsadvokat, der er udpeget af en domstol.