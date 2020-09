For første gang siden Frankrig genåbnede samfundet efter corona-nedlukningen, indtog 'De Gule Veste' lørdag gaden i Paris.

Og det gik ikke stille for sig.

Politiet var massivt til stede, mens adskillige hundrede 'gilets jaunes,' som 'De Gule Veste' hedder på fransk, stimlede sammen på to forskellige torv i Paris, hvorfra protest-marchen skulle tage sin start.

Det ene hold af demonstranter påbegyndte deres march uden større problemer, men den anden blev forsinket, fordi politiet benytte tåregas for at opløse demonstranterne, der bevægede sig uden for den planlagte rute og satte ild til blandt andet biler og skraldespande.

Politiet benyttede tåregas for at få demonstranterne til at sprede sig. Foto: ALAIN JOCARD Vis mere Politiet benyttede tåregas for at få demonstranterne til at sprede sig. Foto: ALAIN JOCARD

De franske myndigheder har bandlyst, demonstranterne at sprede sig til Champs Elysees, efter den berømte Triumfbue tidligere er blevet skamferet i forbindelse med protester arrangeret af 'De Gule Veste.'

Lørdag eftermiddag oplyser politiet, at de har foretaget 200 anholdelser og beslaglagt hammere, skruetrækker, masker og tomme Jack Daniels-flasker.

Politiet havde forud for demonstrationen været ude og advare demonstranterne om ikke at ødelægge ting samt af sørge for at overholde coronarestriktionerne og holde afstand.

Den politiske bevægelse 'De Gule Veste,' som opstod i efteråret 2018 som en reaktion på den franske regering og præsident Emmanuel Macrons planer om at skrue op for beskatningen af brændstof, har forholdt sig i stilhed, siden coronavirussen gjorde sit indtog i Frankrig i marts.

Det var første gang siden genåbningen af Frankrig, at 'De Gule Veste' indtog gaden. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT Vis mere Det var første gang siden genåbningen af Frankrig, at 'De Gule Veste' indtog gaden. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT

Frankrig registrerede torsdag det højeste antal coronasmittede på én dag, da næsten 10.000 blev bekræftet smittet på et enkelt døgn.

Antallet af indlagte på de franske resultater er også begyndt at stige igen.

Fredag var den franske premierminister Jean Castex ude og offentliggøre planer om at teste endnu mere samt at stramme restriktionerne i flere byer.