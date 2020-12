Over 150 personer er blevet evakueret og flere tilskadekomne fragtet til sygehuset, efter et stort jordskred natten til onsdag har ramt den norske kommune Gjerdrum nord for Oslo.

Politiet rykkede ud klokken 04.00 og kunne konstatere, at flere huse i et boligområdet er blevet ramt af jordskreddet.

Det er fortsat til stede med patruljer og en politihelikopter. Ydermere er ambulancer, brandvæsnet, forsvaret, civilforsvaret og frivilligt mandskab på stedet, oplyser politiet til NRK.

»Det er alvorligt, når vi betegner det som et katastrofe. Det er et stort skredområde, og der er mange boliger i området,« siger Roger Pettersen, indsatsleder i Øst Politidistrikt til mediet.

Det er en stor og alvorlig katastrofe. Anders Østensen, borgmester i Gjerdrum

NRK har også været i kontakt med Oslo universitetssygehus, som oplyser, at de er i 'rødt beredskab', hvilket betyder, at de har indkaldt ekstra ressourcer, samt at de har sat et kirurgisk team i akutmodtagelsen.

Hospitalets pressevagt oplyser, at man har forberedt sig på, at der kommer et stort antal patienter.

Også i Gjerdrum Kommune gør man, hvad man kan for at hjælpe de berørte og chokerede borgere, Blandt andet har man indsat en krisestab, som skal bistå borgerne.

Kommunens borgmester Anders Østensen beskriver situationen som værende meget dramatisk.



Henter kort...

»Dette er meget krævende. Folk er jo i chok. Det er en stor og alvorlig katastrofe,« siger han.

Jordskreddet har medført lukning af store vejstrækninger i området, og ifølge elselskabet Elvia er omkring 630 husstande uden elektricitet i byen.

De evakuerede borgere sendes til hoteller i regionen med busser.

I Gjerdrum Kommune bor der 6.800 indbyggere og i byen Ask, hvor jordskreddet ramte, bor der cirka 5.000.