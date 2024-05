Et stort jordskred ramte fredag Papua Ny Guinea. Hundredvis frygtes dræbt, og mere end 120 huse er begravet.

Nødhjælpsarbejdere i Papua Ny Guinea arbejder natten til mandag dansk tid fortsat på at finde og redde overlevende efter et stort jordskred på øen fredag.

FN's Internationale Organisation for Migration (IOM) i Papua Ny Guinea oplyser, at omkring 1250 mennesker er fordrevne fra deres hjem efter jordskreddet i Enga-provinsen.

Enga-provinsen ligger omkring 600 kilometer nord for hovedstaden, Port Moresby.

Mere end 120 huse er begravet under jord og mudder og omkring 250 huse i området er blevet forladt af beboerne, lyder det.

- Husene er begravet under omkring otte meter skidt. Så der er meget at grave igennem, siger Justine McMahon til mediet ABC.

McMahon står i spidsen for missionen for nødhjælpsorganisationen Care International i Papua Ny Guinea.

McMahon siger videre, at farlige forhold og ustabil landjord gør redningsarbejdet svært. Det er anslået, at der boede 4000 mennesker i og nær det ramte område.

Beboere har reddet enkelte, som blev fanget i jordskreddet.

Nødhjælpsarbejdere er i det ramte område, men de maskiner, der er brug for, er endnu ikke kommet frem til området. Det er fordi, der ikke er adgang via hovedvejen, som er begravet under jord.

Det er derfor kun muligt at komme dertil med helikopter.

Nabolandet Australien samt Frankrig har meldt, at de er klar til at assistere Papua Ny Guinea. Ny Kaledonien, som ligger tæt på Papua Ny Guinea, er fransk territorium.

Mere end 670 personer er formodet dræbt efter jordskreddet. Det oplyste Serhan Aktoprak, chef for FN's Internationale Organisation for Migration (IOM) i Papua Ny Guinea søndag.

Det er mere end dobbelt så mange som det først udmeldte tal. FN siger, at der indtil videre er fundet seks lig.

Der er endnu ingen officielle dødsfald efter jordskreddet.

/ritzau/