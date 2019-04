Mindst seks eksplosioner skal påskedag have fundet sted i og omkring byen Colombo på feriedestinationen Sri Lanka.

Eksplosionerne meldes at have ramt flere katolske kirker, mens folk var til påskemesse, og turisthoteller.

Det skriver flere nyhedsbureauer som Reuters og AFP.

Antallet af omkomne og skadede stiger hele tiden. Tidligere søndag morgen forlød det, at 20 personer var blevet dræbt i eksplosionerne, mens tallet kort før klokken 08 steg til 52. Seneste melding er nu, at mindst 100 er dræbt. Det bekræfter lokalt politi ifølge nyhedsbureauet dpa.

Derudover meldes omkring 250 personer at være kommet til skade.

Eksplosionerne skal have fundet sted stort set samtidig.

Den første eksplosion skete ved St. Anthony's Shrine i Colombo, der er landets handelscentrum og hjemsted for landets regering.

Den anden kirke, der blev ramt, var St. Sebastian's Church i Negombo, der ligger nord på Colombo. Kirken har delt voldsomme billeder på Facebook af, hvad de skriver, var et bombeangreb.

Dele af væggene i kirken er blandt andet ødelagt, mens man på et billede ser et menneske på gulvet oven på blodige murbrokker.

I opslaget opfordrer kirken folk til at komme og hjælpe, såfremt de har familiemedlemmer på stedet.

Den tredje kirke, der blev ramt, meldes at være i Batticoloa på østkysten.

På Twitter oplyser den srilankanske politiker Harsha de Silva, at han, forsvarsministeren og statsministeren skal afholde et krisemøde om situationen. Han opfordrer samtidig folk til at holde sig i ro og forblive indendøre:

»Der er mange ofre, også udlændinge,« skriver han på Twitter.

Sec Defence and I am at Kochchikade church. Also was at ShangriLa n Kingsbury. PM is on his way from Bentota. Emergency meeting called in a few minutes. Rescue operations underway. Please stay calm and indoors. Many casualties including foreigners. — Harsha de Silva (@HarshadeSilvaMP) 21. april 2019

