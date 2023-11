Politiet har anholdt en stor mængde demonstranter under en propalæstinensisk demonstration i London.

Størstedelen af de anholdte er moddemonstranter. Det oplyser britisk politi til BBC.

I løbet af lørdagen har der været massive optøjer i forbindelse med en propalæstinensisk demonstration i Londons gader.

En større mængde moddemonstranter mødte op og forsøgte at nå hen til Palæstina-demonstrationen. Da politiet forsøgte at stoppe dem, førte det til en større konfrontation med politiet.

Ifølge det britiske politi består moddemonstranterne af folk fra flere forskellige grupper.

Flere af demonstranterne kom gående med St. George's flag og råbte angiveligt 'England til jeg dør!'

Ifølge BBC oplyser kilder fra Scotland Yard at mange af moddemonstranterne har forbindelse til hooliganmiljøet, og at nogen tidligere er dømt for fodboldrelateret vold.

BBC skriver, at der er højreradikale grupper blandt moddemonstranterne. Heriblandt den nationalistiske gruppering 'English Defence League'.

Til Sky News oplyser politikommissær Matt Twist at grupper på flere hundrede moddemonstranter ankom til London klokken lidt over ni om morgenen, og at de »virkede opsatte på konfrontation og opsatte på vold.«

Politiet estimerer at mere end 300.000 mennesker har deltaget i demonstrationen lørdag.

