Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Vi var ret mystificerede over, hvordan det kan have taget så lang tid.«

Da et brev dumpede ind ad brevsprækken hos britiske Finlay Glen, førte det til langt flere spørgsmål end svar.

For brevet var slet ikke til ham.

Faktisk var han slet ikke født, da det blev afsendt. Det skriver The Guardian.

Til at begynde med troede den 27-årige mand fra London, at datoen på brevet var 2016. Men da det gik op for ham, at brevet havde et stempel fra kongen på, gik det op for ham, at det var fra 1916.

Nu er det lykkedes redaktøren på et lokalt historiemagasin, Stephen Oxford, at finde frem til historien bag brevet – omend noget stadig udgør et mysterium.

Brevet var adresseret til Katie Marsh, der var gift med frimærkehandleren Oswald Marsh, og afsenderen var Katies ven, Christabel Mennell, som på tidspunktet for afsendelsen var på ferie i Bath.

»Min kære Katie, vil du låne mig din hjælp – jeg føler mig ret så skamfuld over at have sagt det, jeg gjorde i forsamlingen,« indledes brevet.

Ifølge Stephen Oxford, der er redaktør på The Norwood Review, var Christabel Mennell datter af en lokal teforhandler, den velhavende Henry Tuke Mennell.

Oswald Marsh, der blev gift med Catherine 'Katie' Marsh i 1904, blev senere anerkendt frimærkehandler, der ofte blev indkaldt som ekspertvidne i sager om frimærkesvindel.

Det hus, som Christabel Mennell havde adresseret brevet til, blev for år tilbage jævnet med jorden og udgør nu en blok af lejlighedsbygninger.

Den del af mysteriet, der endnu er tilbage, er gåden om, hvorfor brevet var så længe undervejs – og hvordan det pludselig fandt vej gennem Finlay Glens brevsprække tilbage i 2021.

»Vi var ret mystificerede over, hvordan det kan have taget så lang tid (for brevet, red.) at blive leveret, men vi tænkte, at det måtte have siddet fast et sted på sorteringskontoret og et århundrede senere være blevet fundet, og nogen stak det så i posten,« fortæller den 27-årige modtager af brevet til The Guardian.

Selve konvolutten var i god stand, da han modtog den, men brevet var sværere at læse.

Sammen med sin kæreste endte Finlay Glen derfor med at række ud til en lokalhistorisk gruppe i håb om, at de kunne hjælpe med at opklare mysteriet.

Det britiske postvæsen, Royal Mail, fortæller til The Guardian, at man er 'usikre på, hvad der er sket'.