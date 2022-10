Lyt til artiklen

Hvad siger du til at betale 660.000 kroner for et par gamle, hullede Levis-jeans fra 1880, som er blevet fundet i en forladt mine?

Ja, umiddelbart lyder det ikke som det bedste tilbud, men det er ikke desto mindre, hvad to denim-entusiaster netop har betalt ved en lille auktion, som blev afholdt i New Mexico.

Det skriver CNN.

Kyle Hautner og Zip Stevenson er navnene på de to købere.

»Vi havde ingen planer om at købe det par jeans sammen, før auktionen startede, hvilket er rørt skørt, når man tænker over det,« forklarer Stevenson.

Han betalte ti procent af prisen, mens Kyle Hautner trak den store del af læsset med 90 procent.

Zip Stevenson har i næsten tre årtier drevet en forretning i Los Angeles, hvor han reparerer denim-produkter, og bukserne er, i hans optik, helt unikke.

»De her jeans er ekstremt sjældne – især med denne fantastiske patina og i den størrelse.«

Bukserne blev fundet for fem år siden af en Michael Harris, som havde søgt i mindst 50 efterladte miner uden at kunne finde et par, der matchede disse i kvalitet.

Der findes kun en håndfuld lignende par, men de er alle på museum og er for skrøbelige til at kunne blive båret.

Det forholder sig dog anderledes med det solgte par.

Sælgeren, Brit Eaton, havde egentlig ikke planer om at sælge bukserne, og det var derfor, prisskiltet var så højt. Alligevel var han dog ikke, med buksernes sjældenhed i mente, overrasket over, at køberne stod i kø.

Bukserne bliver nu opbevaret i en bankboks.