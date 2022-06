Lyt til artiklen

Der er mistanke om bremsefejl på en lang række Mercedes-biler verden over.

Det betyder, at der nu tilbagekaldes 993.407 biler på verdensplan.

Det oplyser den tyske transportmyndighed KBA ifølge Aftonbladet.

Bremsefejlen skyldes tilfælde af alvorlig korrosion på bremseforstærkeren.

Det kan i værste fald betyde, at forbindelsen med bremsepedalen bliver beskadiget, og at bremsen så kan stoppe med at virke ved meget hård opbremsning.

Tilbagekaldelsen vedrører udvalgte modeller fremstillet i årene 2004 til 2015.

Der er tale om SUV-modellerne, ML, GL og minivanen i R-klassen.

Mercedes-Benz siger i en kommentar, at arbejdet med at kontakte ejerne af de køretøjer, der kan være berørt, bør begynde med det samme.

»Indtil da beder vi vores kunder om ikke at køre deres køretøjer,« meddeler virksomheden.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Mercedes-Benz i Danmark med henblik på, hvor mange danske bilejere, der skal sende deres bil tilbage.

Men det har ikke været muligt for bilgiganten at vende tilbage på vores henvendelse grundet ferie.

Derfor vides det heller ikke, hvad det kommer til at betyde for de pågældende danske bilejere.