Tyske Daimler, der blandt andet står bag bilmærket Mercedes, har ingen idé om, hvordan Nordkoreas leder Kim Jong Un har fået sine high-tech Mercedes limosiner.

Bilfabrikanten har angiveligt ingen forretninger med Nord Korea.

Det skriver CBS News.

Salget af luksusvarer, herunder limousiner, er nemlig forbudt under United Nations sanktioner. Sanktionerne har til formål at lægge pres på Nordkorea for, at landet opgiver atomvåben.

Livvagter omringer Kim Jong Uns limouisine, da bilen kører væk fra en ceremoni i Rusland i forbindelse med et topmøde hos den russiske præsident Vladimir Putin. Foto: YURI KADOBNOV Vis mere Livvagter omringer Kim Jong Uns limouisine, da bilen kører væk fra en ceremoni i Rusland i forbindelse med et topmøde hos den russiske præsident Vladimir Putin. Foto: YURI KADOBNOV

Det har derfor vakt forundring, efter Kim Jong Un er kommet kørende i Mercedes limousiner ved flere højtstående topmøder, blandt andet denne uges møde i Rusland med den russiske præsident Vladimir Putin.

Kim Jong Un har anskaffet sig en Mercedes Maybach S600 Pulmann Guard og en Mecedes Maybach S62.

Bilerne koster mere end 1 million amerikanske dollars, i danske ører og kroner over 6,5 millioner kroner per bil.

'Pulmann Guard'en har så kraftfuld en motor, at dens fører har mulighed for hurtigt at komme ud af en farezone og tilbyder 'krævende passagerer effektiv beskyttelse mod terrorangreb'. Det står på firmaets hjemmeside.

Den såkaldte 'effektive beskyttelse' omfatter alt fra en rustning designet til at modstå lettere våbenbrande og fragmenter fra sprængstoffer, dæk, der kan fungere, selvom de bliver flade, og et brandsluknings- og paniksystem.

Firmaet oplyser, at det ingen forretningsforbindelser har haft med Nordkorea i mere end 15 år nu.

'Vi har absolut ingen ide om, hvordan disse køretøjer blev leveret til Nordkorea', sagde Daimler talskvinde Silke Mockert i et skriftligt svar til AP og tilføjer, at korrekt eksport i overensstemmelse med loven er et fundamentalt princip hos bilfabrikanten.

For at forhindre leverancer til Nordkorea har Daimler gennemført en omfattende eksport kontrol. Men salget af køretøjer fra tredjeparter er uden for firmaets kontrol.