Mens verdens øjne de seneste uger har været rettet mod Mellemøsten, så har den russiske præsident Putin foretaget et overraskende træk.

Det sker i det østlige Ukraine, hvor Rusland nu har sat omkring 100.000 tropper ind i en stor offensiv.

Den har allerede stået på i nogle dage.

En ny, stor russisk offensiv. Den finder sted i det østlige Ukraine, og mens hele verdens opmærksomhed er rettet mod Mellemøsten.

»Putin har selv været ude og sige, at Rusland har indledt en ny offensiv. En ny fase i invasionen af Ukraine. Rusland slår tilbage lige nu,« siger Rusland-ekspert ved DIIS Flemming Splidsboel.

Ifølge det britiske forsvarsministerium så finder den nye russiske offensiv sted over flere akser i det østlige Ukraine.

Hårdest ser kampene ud til at være omkring byen Avdijivka.

Den ligger lige nord for storbyen Donetsk, som har været besat af russerne siden 2014. Og her har der af den grund gået en frontlinje i årevis.

Avdijivka har med andre ord været en slagmark i snart ti år.

Det, russerne forsøger nu, er ifølge det britiske forsvarsministerium at omringe byen i det, der kaldes den mest omfangsrige russiske offensiv siden januar.

Men så vidt har den russiske offensiv omkring Avdijivka ikke betydet meget andet end store russiske tab, lyder det fra det britiske forsvarsministerium, som, skal det nævnes, ofte er på ukrainsk side.

Ved de andre akser i den nye russiske offensiv omkring Kupijansk og Kreminna er de russiske succeser så vidt også udeblevet.

Ifølge Flemming Splidsboel er der endnu ikke meldinger om, hvad den nye offensiv skal opnå.

Men han ser små tegn på, at man internt i Rusland begynder at stille spørgsmålstegn ved, hvad planen egentlig er i Ukraine.

»Det står klart, at Putin ikke vil have Ukraine i NATO. Men der var for få dage siden en stor russisk avis, som stillede spørgsmålet, hvad Rusland skal opnå i Ukraine. Og det er selvfølgelig et problem for Putin, at sådan nogle ting er begyndt at dukke op,« siger Flemming Splidsboel.

Han kan dog ikke se, at Putin skulle have ændret holdning.

»Målet må fortsat være, at Rusland skal kontrollere de fire områder, som man officielt har indlemmet sidste år. Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja og Kherson.«

Selv med den nye russiske offensiv er det yderst lidt, frontlinjerne har rykket sig i mere end et år.

Ved den russiske offensiv i vinter, formåede Rusland efter måneder at indtage Bakhmut. Men det var fortsat et lille område geografisk.

Og den seneste store forskydelse skal man mere end et år tilbage for at finde.

Det var, da Ukraine på få dage formåede at indtage et stort område i den østlige del af landet ikke langt fra Kharkiv.

Heller ikke den ukrainske sommeroffensiv i år har rykket meget på det.

Eller som Flemming Splidsboel siger:

»Det er en konflikt, som står stille. Den er fastlåst.«