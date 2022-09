Lyt til artiklen

»Det er mere end sensationelt!«

Det var den umiddelbare reaktion fra en af Danmarks førende eksperter på krigen i Ukraine, da meldingen kom lørdag.

Efter en dag med flere store nyheder fra det østlige Ukraine om hastige generobringer af territorium af den ukrainske hær dukkede én op, som var svær at tro på.

Den omhandlede, at ukrainske soldater skulle have nået byen Lysytsjansk i Luhansk Oblast.

Netop Lysytsjansk og nabobyen Severodonetsk var tidligere på året genstand for en række blodige kampe, som varede over adskillige uger.

Efter mange hundrede dræbte på hver side kunne Rusland til sidst trække sig ud som sejrsherre og dermed have opnået et stort delmål; at indtage Luhansk-regionen i det østlige Ukraine.

Selvom rygterne begyndte at flyde om ukrainske tropper i den psykologisk vigtige by, blev det aldrig nogensinde bekræftet fra officiel hånd.

»Det lyder muligt, at ukrainske fortropper kan være nået til udkanten af Lysytsjansk. Men det lyder ikke til, byen er blevet indtaget. Og der har ikke været nogle officielle udmeldinger,« siger Claus Mathiesen søndag til B.T.

Skulle det lykkes for Ukraine at generobre Lysytsjansk – og ikke mindst nabobyen Severodonetsk – så vil det være et voldsomt moralsk slag for Rusland og Putin.

»Så er vi tilbage ved, at Rusland ikke har taget hele Luhansk Oblast. Og det var et af de helt store mål, som var en del af den officielle grund til at invadere Ukraine,« siger Claus Mathiesen.

»Det er en fiasko for Putin. Ukraine er begyndt at æde af hans sejr,« siger Claus Mathiesen.

Mens den ene nyhed efter den anden om ukrainske generobringer tikkede ind lørdag, så var der fest i Moskva.

Lørdag fejrede Moskva sin fødselsdag med et stort fyrværkerishow, mens Ruslands soldater flygtede fra den ukrainske fremmarch.

Ruslands hovedstad fejrede sig selv med et storslået fyrværkerishow over den røde plads, mens landets soldater flygtede i al hast for ikke at blive ofre for den ukrainske fremmarch.

»Fyrværkeriet i Moskva lørdag ser ikke godt ud for landets øverste ledelse,« siger Claus Mathiesen.

»De virker til at tage for let på situationen i Ukraine. De har måske 50.000 døde under invasionen og flere sårede og tilfangetagne, imens de fejrer sig selv med fyrværkeri,« siger Claus Mathiesen.

»Putins hovedmål smuldrer lige nu. Det ser rigtig skidt ud for ham.«