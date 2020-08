En voldsom brand hærger skovene nord for Los Angeles, og brandmænd kæmper på tredjedagen mod store flammer for at forhindre kollosale ødelæggelser.

Men flammerne er ikke brandmændenes eneste udfordring.

Flere brandmænd måtte nemlig flygte for livet, da en tyr pludselig så rødt og indledte en jagt på brandpersonalet.

Det viser en video, som en anden brandmand har optaget i sikkerhed indefra fra en brandbil. Videoen kan du se øverst i denne artikel.

Heldigvis kom ingen til skade under jagten, og brandfolkene kunne fortsætte deres store arbejde for at stoppe de voldsomme brande, der raserer Los Angeles, skriver NBC Los Angeles.

Brandene truer lige nu mere end 5.400 hjem, og ifølge Los Angeles' brandchef, Darrel Osby, er byen gået ind i den mest kritiske fase efter en lang, varm sommer.

Det skriver Los Angeles Times.

Branden, som bliver kaldt Lake Fire af lokale myndigheder, blev opdaget onsdag eftermiddag.

Røgsøjle fra Lake Fire i Angeles National Forrest den 13. august 2020. Foto: APU GOMES Vis mere Røgsøjle fra Lake Fire i Angeles National Forrest den 13. august 2020. Foto: APU GOMES

En udbrændt bil ved Pine Canyon Road i Angeles National Forest 96 kilometer nord for Los Angeles. Foto: APU GOMES Vis mere En udbrændt bil ved Pine Canyon Road i Angeles National Forest 96 kilometer nord for Los Angeles. Foto: APU GOMES

Vidner fortalte ved 16-tiden samme dag, at branden havde sit tag i omkring 0,2 kvadratkilometer, men kun få timer efter havde den spredt sig til 40 kvadratkilometer og var eksploderet i størrelse.

Fredag lød meldningen, at branden fortsat er voksende og har sit tag i mere end 46 kvadratkilometer. Det er mere, end Danmarks samlede areal, som er 42,9 kvadratkilometer.

Yderligere lød det, at kun 12 procent af branden var under kontrol, og 100 hjem er evakueret.

Der er endnu ikke rapporteret om nogle tilskadekomne, og det er ikke lykkedes at fastslå årsagen til branden.