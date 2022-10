Lyt til artiklen

Boris Johnson er nu landet i Storbritannien – midt mens rygterne svirrer om, hvem der skal overtage posten som premierminister.

Sent fredag aften kunne det britiske medie Sky News bringe et billede af den tidligere premierminister, mens han sad ombord på et fly med retning mod London.

Nu skriver selvsamme medie, at han netop skal være landet.

Boris Johnson havde været på ferie i Den Dominikanske Republik, men han satte sig fredag på et fly hjem, efter Liz Truss' dramatiske tilbagetræden fra premierministerposten i torsdags.

Det vides ikke, om det var planlagt, han skulle rejse hjem fredag – eller om det skete mere pludseligt.

Selv har han endnu ikke formelt annonceret, om han vil stille op til posten, men ifølge støtten Sir James Duddridge skal han – angiveligt – have fortalt allierede, at han er 'klar til det'.

Det Konservative Parti har en uge til at vælge en ny leder og premierminister.

Kandidater til posten skal melde sig hos partiledelsen senest mandag klokken 15.00 dansk tid.

Truss gik af torsdag efter et voldsomt stormvejr om hendes økonomiske plan, der blandt andet indeholdt store skattelettelser.