Da en brand brød ud i en lejlighed på tredje sal, endte en mor med at skulle træffe en svær beslutning.

For den eneste måde, hun kunne sikre sine fire børns overlevelse på, var ved at kaste dem ud af vinduet – og håbe på, at de blev grebet.

Det skriver The Guardian og norsk TV 2.

Branden brød ud i den tyrkiske kvindes lejlighed i Istanbul onsdag, og en video fra stedet viser, hvordan tyk, sort røg bølgede ud gennem vinduerne.

Ifølge norsk TV 2 havde folk forsamlet sig på fortovet neden for den brændende lejlighed, hvor de havde fundet et lagen, som de holdt ud mellem sig, så de på den måde kunne gribe børnene.

I videoen kan man høre, hvordan folk råber og skriger, mens et barn bliver holdt ud af vinduet af moderen – som til sidst giver slip og lader barnet falde.

Ikke længe efter, at det første barn var blevet grebet, dukkede barn nummer to op i vinduet.

Heldigvis lykkedes det at få reddet alle fire børn ud af den brændende lejlighed, og sammen med deres mor blev de kørt til sygehuset. Ingen af dem kom til skade, og de er alle blevet udskrevet igen.

Det viste sig senere, at branden var opstået i et elektrisk anlæg.