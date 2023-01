Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han er upopulær som aldrig før, men alligevel står englænderne i kø for at købe prins Harrys bog 'Spare'.

Flere af de store engelske bogforhandlere holdt ekstra åbent, da 'Spare' udkom i hjemlandet ved midnat.

Det skriver BBC, som dog samtidig kan fortælle, at prins Harrys folkelige popularitet har nået et foreløbigt lavpunkt.

En dugfrisk YouGov-måling viser, at 64 procent af de adspurgte har en negativ indstilling til prins Harry. Det er hans dårligste måling i årtier. For fem år siden havde 80 procent i en tilsvarende måling et positivt syn på prinsen.

Men ikke at kunne lide prinsen er langt fra det samme som ikke at være interesseret i skandalerne fra 'Spare'. Det fortæller flere af de kunder, som stod i kø for at købe prins Harrys bog ved midnat til BBC.

En af dem er professor Chris Imafidon fra Epping, som stod i kø ved boghandleren på Victoria Station.

»Jeg vil gerne høre historien fra hestens egen mund,« siger han, og han bakkes op af den 27-årige Sasha Pursell.

»Jeg er bare nysgerrig. Jeg har hørt så meget om bogen i pressen, og det er bare spændende,« siger hun.

Ifølge boghandlerkæden Waterstone er bogen en af de mest forudbestilte i årtier, og den udgives på 16 sprog. Også danskerne får i dag muligheden for at læse den.

Indhold fra bogen blev leaket i sidste uge, hvor også adskillige fysiske eksemplarer kom ud på markedet i Spanien.

I 'Spare' skriver Prins Harry blandt andet om, hvordan han tiggede sin far om ikke at blive gift igen. Han fortæller også, at han har dræbt 25 soldater i Afghanistan.