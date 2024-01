De fem rigeste mænd i verden har mere en fordoblet deres formuer.

En rapport fra den globale humanitære organisation Oxfam viser ifølge Sky News, at de ekstremt riges formuer på bare tre år er vokset til 688 milliarder pund.

Samtidig er de fattigste i verden blevet endnu fattigere.

Oxfam forudser, at verdens første trillionær kan være en kendsgerning inden for det kommende årti.

Den velgørende organisation udsender sin rapport samtidig med, at verdens ledere mødes til the World Economic Forum i den schweiziske by Davos.

Mødet bliver traditionelt brugt til at sætte fokus på forskellen mellem rige og fattige, men i år forlyder det, at kløften mellem rig og fattig er blevet større siden pandemien.

Tesla-chefen Elon Musk og Amazon-grundlægger Jeff Bezos er blandt de fem rigeste, som bare er blevet endnu rigere.

Musk alene anslås at være god for omkring 180 milliarder pund. Det viser opgørelser i Forbes, som Oxfam har brugt i sine beregninger.

Oxfam-lederen Aleema Shivji kalder det »totalt uacceptabelt,« at verdens fattigste samtidig er blevet så fattige, at det vil tage mere end 200 år at løse.

»Denne stadig større kløft mellem de rige og resten er ikke tilfældig, og den er heller ikke uundgåelig,« siger hun og fortsætter:

»Regeringer verden over træffer bevidste politiske valg, der muliggør og opmuntrer til denne forvrængede koncentration af rigdom, mens hundredvis af millioner af mennesker lever i fattigdom.«

Hun opfordrer i stedet til en mere retfærdig økonomi med en mere retfærdig beskatning og støtte til alle.