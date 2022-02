Selvom Kina er en af de største magter i verden, så er det ikke meget, man har set eller hørt fra nationen i den seneste tid.

For mens konflikten mellem Rusland og Ukraine bliver mere og mere tilspidset, så forholder de sig vidt muligt neutrale.

Midt i voksende fordømmelse har Rusland søgt at komme tættere på Kina, hvor Putin rejste til Beijing 4. februar for at mødes med den kinesiske leder Xi Jinping forud for de olympiske vinterlege.

Topmødet sluttede med udgivelsen af ​​en omfattende melding, der erklærede, at der var ingen grænser for de to landes forhold og ingen forbudte samarbejdsområder. Men det er dog ikke helt sandt.

For eksperter siger, at der dog er grænser for, hvad Kina kan – eller ønsker at – gøre for Moskva. For de vil heller ikke sætte aftaler med Europa over styr.

For blandt nøglefaktorerne er handel og finansielle forbindelser med Europa. For enhver opbakning af russisk krigsførelse kan også true den store investeringsaftale, som Beijing forsøger at forsegle med blokken.

Og dermed har man forsøgt fra kinesisk side, at være neutrale og holde sig til diplomati.

Kinas melding til FN opfordrede mandag alle parter til at udvise tilbageholdenhed og undgå at køre op til spændinger i Ukraine.

Og Beijing navigerer i en kompleks position, efterhånden som krisen i Ukraine intensiveres, og forsøger at balancere de uddybende bånd med Moskva med dens praktiserede udenrigspolitik, der går ud på at forsvare statens suverænitet.

I en kort erklæring på et hastemøde i FN's Sikkerhedsråd mandag aften sagde Kinas FN-ambassadør Zhang Jun, at Beijing bifaldt og opmuntrede enhver indsats for en diplomatisk løsning og tilføjede, at alle bekymringer bør behandles ligeligt.

»Den nuværende situation i Ukraine er resultatet af mange komplekse faktorer. Kina indtager altid sin egen holdning i henhold til sagens berettigelse. Vi mener, at alle lande bør løse internationale tvister med fredelige midler i overensstemmelse med formålene og principperne i FN-charter,« sagde Zhang.