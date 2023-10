Krigen mellem Israel og Hamas har snart stået på i en uge, efter terrorbevægelsens angreb lørdag 7. oktober.

Allerede i de første timer begyndte store mængder af information at vælte ud på sociale medier. En del af det var ægte, men en del var misinformation eller direkte falsk.

På en 15 sekunder lange video ser man en paraglider komme svævende. Den ændrer pludselig retning og flyver direkte ind i en højspændingsledning.

Den bryder i flammer. En røgsky står op i luften.

Efter Hamas' drabelige terrorangreb på Israel, hvor der blandt andet blev brugt netop paragliders til at flyve ind over den israelske grænse og angribe en festival, er klippet blevet delt igen og igen på X.

Over 1,2 millioner gange er klippet blevet vist via en enkelt profil, siden det blev slået op 12. oktober. På en anden, hvor klippet blev slået op 11. oktober, er det blevet vist mere end 800.000 gange.

I det første opslag lyder teksten:

'Højspændingsledning 1, Hamas terrorist 0'

Men undersøger man klippet en smule nærmere, så viser det sig hurtigt, at noget ikke stemmer.

Og lidt research, som flere X-brugere allerede har foretaget, viser da også, at klippet slet ikke stammer fra Israel. Og slet ikke fra den nuværende konflikt, hvor Hamas trængte ind i Israel fra landjorden, via vandvejen og i luften for at angribe og dræbe mere end 1200 israelere – mange af dem civile.

I stedet kan man finde frem til selvsamme klip på en YouTube-kanal, hvor datoen for videoens upload er 18. juni 2023. Altså længe inden den nuværende krig mellem Israel og Hamas begyndte.

Og det er bare ét ud af en række eksempler, som B.T. har kunnet finde frem til på sociale medier.

Et andet er en video af en lille pige klædt i en rød-hvid kjole.

Hun står ved siden af en voksen mand i en sort T-shirt.

Videoen er delt gentagne gange på blandt andet X. I et enkelt eksempel er et opslag med videoen af den lille pige blevet set 1,1 millioner gange.

Teksten til det opslag lyder:

'Hamas-terrorister med en kidnappet lille jødisk pige i Gaza. Teksten siger på arabisk 'En fortabt pige'. Det her er vores fjende,' skriver brugeren.

Klippet bruges altså som et eksempel på, at Hamas skal have taget den lille pige som gidsel. Noget terrororganisationen beviseligt har gjort adskillige gange i forbindelse med angrebet på Israel 7. oktober.

Men ved den specifikke video af den lille pige i den rød-hvid-stribede kjole, så er den ikke et bevis på netop en gidseltagning.

Det har blandt andet nyhedsbureauet Reuters fundet frem til ved at undersøge videoens oprindelse.

Og her, skriver Reuters, har man fundet ud af, at videoen oprindeligt blev delt på det sociale medie TikTok 8. september 2023. Altså godt en måned inden Hamas' angreb på Israel.

I et tredje eksempel, som har gået sin gang på X, ser man et mindre sørgeoptog gå med en båre på en offentlig vej.

Pludselig begynder sirener i baggrunden. Gruppen af mænd lægger båren og løber. Ikke længe efter åbnes ligposen, og et lille barn kommer ud og løber sin vej.

Efter Hamas' angreb på Israel i weekenden, begyndte klippet at blive delt på sociale medier som et bevis på, at palæstinensere skulle have lavet et falskt sørgeoptog for at miskreditere Israel for mord på børn.

Det er dog langt fra et klip, som kan forbindes til den nuværende krig mellem Israel og Hamas.

Og faktisk er det ikke engang første gang, klippet er blevet delt for skabe miskredit for en part i konflikten.

Også tilbage i 2021 skete det.

Det viser en artikel fra det spansksprogede medie Chequeado, der tilbage i 2021 lavede en artikel, hvor man afviste klippets forbindelse til konflikten mellem de stridende parter i Mellemøsten.

I stedet skal klippet være lavet i Jordan i marts 2020, hvor den falske begravelse skulle have fundet sted for at komme udenom det udgangsforbud, der på tidspunktet var fastsat i forbindelse med coronapandemien, skriver Chequeado.