Han står iført hjelm og sikkerhedsvest i camouflagefarver, mens han bærer en maskinpistol foran sig.

Langsomt løfter han blikket fra jorden, kigger direkte ind i kameraret og sætter sin ene pegefinger op mod sine læber, mens man hører lyden:

»Sshhh.«

Manden i videoen er blot en af flere soldater, der medvirker i en ny kampagne, som de ukrainske myndigheder har sendt ud.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har sagt, at Ukraine er klar til længe ventet modoffensiv. Foto: Vladislav Culiomza/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har sagt, at Ukraine er klar til længe ventet modoffensiv. Foto: Vladislav Culiomza/Reuters/Ritzau Scanpix

Det sker blandt andet i forbindelse med, at den modoffensiv, som flere har spekuleret over i månedsvis, virker mere nærtstående.

Nyhedsbureauet Reuters omtaler videoen som en 'bøn' fra det ukrainske militær om 'operationel tavshed' – formentlig vedrørende modoffensiven mod de russiske styrker.

Forventningerne til det forventede modangreb er steget og steget den seneste tid, uden at der er blevet meldt noget ud fra ukrainsk side omkring, hvornår man har tænkt sig at indlede den.

Derimod har ukrainske embedsmænd gentagne gange frarådet offentlig spekulation over operationen med henvisning til, at det vil kunne hjælpe fjenden.

Myndighederne har ifølge Reuters de seneste dage også slået ned på borgere, der deler billeder eller optagelser af luftforsvarssystemer, der skyder russiske missiler ned.

En af dem, der har delt den nye video, er den ukrainske viceforsvarsminister, Hanna Maliar.

På Telegram har hun delt den med ordene:

»Planer elsker stilhed. Der vil ikke være nogen meddelelse om begyndelsen.«

Den sidste sætning er formentlig en henvisning til modoffensiven.

"Words are very unnecessary

They can only do harm"



(c) Depeche Mode pic.twitter.com/0Ul78wSv9q — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 4, 2023

Den ukrainske forsvarsminister, Oleksii Reznikov, har delt videoen på sin Twitter-profil.

Der citerer han to sætninger fra sangen 'Enjoy the Silence', som bandet Depeche Mode står bag:

»Words are very unnecessary / They can only do harm,« lyder teksten, som kan oversættes til:

»Ord er meget unødvendige / De kan kun gøre skade.«

Forleden fortalte den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, i et interview med The Wall Street Journal, at Ukraine er klar til at lancere den modoffensiv, som har været på tale i mange måneder.

»Vi tror meget på, at vi kommer til at lykkes,« sagde han til den amerikanske avis i et interview, der blev udgivet lørdag.

»Jeg ved ikke, hvor længe det kommer til at tage. For at være ærlig kan det gå en række veje, fuldstændigt forskellige. Men vi kommer til at gøre det, og vi er klar.«

Den ukrainske regerings håb er, at det vil være muligt at ændre krigens dynamik og indtage russiskbesatte territorier igen.

Zelenskyj oplyste dog ikke noget om, hvornår man planlægger at gå i gang med modoffensiven.