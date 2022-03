Luftalarmer over det meste af Ukraine og kraftige eksplosioner i Lviv og en række andre byer

Sådan ser situationen ud i det krigshærgede Ukraine søndag morgen, hvor krigen går ind i sit 17. døgn.

Her giver vi dig en kort gennemgang af det, der er sket, mens du sov.



Natten igennem har der været meldinger om luftalarmer i mange Ukrainske byer.

Kort efter klokken fem skrev avisen The Kyiv Independent så på Twitter, at der kunne høres adskillige høje eksplosioner i Lviv i det vestlige og Kherson i det sydlige Ukraine.

En journalist fra det tyske dpa siger, at eksplosionerne kunne høres på den polske side af grænsen – omkring 70 kilometer væk.



Kyiv Independent oplyser også, at Lviv bliver beskudt af russisk militær med missiler.

Nogle af bragene kom angiveligt fra ukrainsk antiluftskyts, men det viser sig, at et militært træningscenter og Ukraines center for international fredsbevarelse og sikkerhed søndag morgen blevet bombet. Det oplyser den militære administration i den vestlige by Lviv ifølge The Guardian.

Centeret ligger tæt på grænsen til Polen.

Derfor er det heller ikke underligt, at folk gør, hvad de kan for at komme væk. Evakueringen bliver nemlig besværliggjort af krigshandlingerne.

Lørdag lykkedes det dog at evakuere omkring 13.000 mennesker fra flere forskellige byer.

Seks kvinder og et barn blev lørdag dræbt, da de forsøgte at flygte fra landsbyen Peremoga.

Først beskyldte Ukraine russerne for krigsforbrydelser, men natten til søndag oplyste den ukrainske regering, at gruppen sandsynligvis beskudt ved en fejl, da de benyttede sig af en rute, der ikke var udpeget som en evakueringskorridor.