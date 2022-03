Volodymyr Zelenskyj opfordrer nu Vesten til at ramme Rusland på olien.

Det siger præsidenten i en video natten til tirsdag. Det, og hvad der mere er sket i nattens løb i Ukraine, kan du få et overblik over her.

Trods nogle sejre for det ukrainske militær i konflikten med Rusland er situationen i Ukraine fortsat »meget svær.«

Det siger Zelenskyj i en videotale, der er lagt på beskedtjenesten Telegram natten til tirsdag, ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Og derfor kommer præsidenten med en opsang til vestlige ledere.

Han opfordrer dem til at indføre yderligere sanktioner overfor Rusland.

Dog tvivler Zelenskyj på, at de europæiske ledere vil indføre et forbud mod import af russisk olie, som sammen med naturgas er blandt Ruslands største indtægtskilder.

Ifølge præsidenten er der tegn på, at det kun vil ske, hvis Rusland anvender kemiske våben.

Mandag udtalte USAs præsident, Joe Biden, at han står ved sin udtalelse om, at Vladimir Putin ikke bør forblive ved magten.

Og det har præsidenten natten til tirsdag fået kritik for af talsmanden for Kreml i Moskva, Dmitrij Peskov.

Ifølge talsmanden var bemærkning om, at Putin ikke bør forblive ved magten i Rusland både »ret alarmerende« og en »personlig fornærmelse.«

Det siger Dmitrij Peskov ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Vladimir Putins talsmand, Dmitry Peskov, tror ikke på en hurtig IOC-afgørelse. Foto: SERGEI KARPUKHIN Vis mere Vladimir Putins talsmand, Dmitry Peskov, tror ikke på en hurtig IOC-afgørelse. Foto: SERGEI KARPUKHIN

Og det er ikke det eneste, man har hørt til Peskov i løbet af natten.

Talsmanden har nemlig udtalt, at Rusland kun vil bruge atomvåben, hvis landets eksistens er i fare. Og at uanset, hvordan 'operationen' i Ukraine ender, er det ikke en grund til at bruge atomvåben.

»Vi har et sikkerhedskoncept, der meget tydeligt siger, at kun hvis der er en trussel mod statens eksistens i vores land, kan vi, og vil vi rent faktisk bruge atomvåben til at eliminere truslen,« siger Peskov.

Tidlig tirsdag morgen lyder nyheden, at mens antallet af personer, der er flygtet fra krigen i Ukraine, nærmer sig fire millioner, så er antallet af flygtninge, der dagligt passerer grænserne til Ukraines nabolande, gået ned de seneste dage. Det skriver det amerikanske nyhedsbureau AP.

De seneste 24 timer krydsede 45.000 personer grænserne, og i fire ud af de seneste fem dage har tallet ligget under 50.000.

Til sammenligning forlod over 200.000 mennesker Ukraine både den 6. og den 7. marts.

Du kan følge med i udviklingen i Ukraine døgnet rundt i LIVE-bloggen her.