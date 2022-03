Krigen i Ukraine raser videre på dag nummer 36, men tirsdag aften og i løbet af natten har der været lysglimt af håb forude.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, sagde tirsdag, at han ser »positive« signaler i samtalerne med Rusland.

Han ønsker dog ikke at reducere forsvarsindsatsen.

»De signaler, vi hører fra forhandlingerne, er positive. Men de overdøver ikke lyden af eksplosioner eller russiske granater,« sagde Zelenskyj i en videotale sent tirsdag aften.

Ukraine overrakte efter fredsforhandlingerne i Istanbul en liste til Rusland med forslag til en fremtidig aftale.

I den stod blandt andet, at Ukraine vil forholde sig som en neutralt land, hvis de til gengæld loves en række sikkerhedsgarantier. Diskussionen om Krims status udskydes desuden i 15 år, foreslås det.

Ifølge BBC Rusland har Storbritannien dog meldt sig på banen som klar til at spille en rolle i at give Ukraine de sikkerhedsgarantier.

36 dage med krig tærer hårdt på Ukraine.

Ifølge Den Internationale Røde Kors- og Røde Halvmånebevægelse (IFRC) har cirka 18 millioner mennesker i Ukraine brug for humanitær hjælp.

Rusland blev af medlemmer af FN's Sikkerhedsråd tirsdag også beskyldt for at have udløst en 'global fødevarekrise' med landets angreb på Ukraine.

Rundt om i verden arbejdes der dog fortsat hårdt på at støtte Ukraine i krigen.

Tirsdag aften blev der i Storbritannien afholdt en støttekoncert, der indsamlede godt 107 millioner kroner til Ukraine.

Til koncerten optrådte store stjerner som Ed Sheeran, Camila Cabello, Nile Rodgers, Emeli Sandé og bandet Snow Patrol.

Du kan følge med i udviklingen i Ukraine døgnet rundt i LIVE-bloggen her.