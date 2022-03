Krigen i Ukraine raser videre på dag nummer 34 og med lyden af sirener, tyder det ikke på, at den nærmer sig en ende lige foreløbigt.

Hvis du lige er stået op, kan du her få et overblik over det vigtigste, der er sket, mens du har sovet.

Først og fremmest startede de tidlige nattetimer med, at der var meldinger om nye, kraftige eksplosioner flere steder uden for Kyiv.

Ifølge mediet The Kyiv Independent kunne de høje brag blandt andet høres og mærkes i byerne Lutsk, Kharkiv og Zhytomyr.

»Glasset i ruderne ryster,« skrev Illia Pnomarenko, der er journalist på mediet, på Twitter.

Samtidigt lød meldingen desuden på, at luftalarmerne var i gang i mere eller mindre hele Ukraine.

Volodymyr Zelensky overvejer kompromis med Rusland om omstridt region. Foto: - Vis mere Volodymyr Zelensky overvejer kompromis med Rusland om omstridt region. Foto: -

Og også på præsident Volodymyr Zelenskyjs kontor kan man sige, at alarmklokkerne ringede.

I et videointerview udtalte han nemlig sent søndag, at Ukraine nu er villige til at indgå et kompromis om, hvilken status den omstridte region Donbas i det østlige Ukraine skal have.

Herudover insisterer han nu på suverænitet og territorial integritet ved næste runde af fredsforhandlinger med Rusland:

»Effektive garantier om sikkerhed er en nødvendighed. Vores mål er naturligvis fred, og at vi kan vende tilbage til et normal liv i vores land, så hurtigt som muligt,« sagde han.

Men udover at krigen kunne mærkes i Ukraine, kunne den også mærkes på de internationale kanter i nattens løb.

Både fordi USAs præsident, Joe Biden, fastslog, at han i en tale i weekenden ikke opfordrede til et regimeskifte i Rusland. Men også fordi, at krigen blev berørt af flere berømtheder under dette års prestigefyldte Oscar-show.

Undervejs i showet blev der nemlig afholdt et øjebliks stilhed som støtte til Ukraine, og herudover var flere af showets gæster iklædt i gult og blåt.

Du kan følge med i udviklingen i Ukraine døgnet rundt i LIVE-bloggen her.