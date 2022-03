Lørdag morgen er der luftalarmer i flere større byer i Ukraine, og i løbet af natten var der angiveligt store eksplosioner i hovedstaden Kyiv.

Her får du et hurtigt overblik over, hvad der er sket i krigen i Ukraine, mens du sov.

Omkring klokken to natten til lørdag skrev flere udenlandske journalister på Twitter, at de var vågnet ved lyden af noget, som lød som eksplosioner i Kyiv.

En af dem var Fox News' Trey Yingst, som beskrev bragene som den »kraftigste beskydning, jeg har hørt fra Kyiv, siden krigen begyndte.«

Også CNNs journalister beskrev eksplosioner i hovedstaden og luftsirener, der advarede folk om at søge i sikkerhed.

Nye satellitbilleder fra virksomheden Maxar viser, hvordan et boligområde i nærheden af Kyiv har været under beskydning.

Men det er ikke kun kamphandlingerne fra luften og kampvogne, der er tale om.

Fredag blev borgmesteren i byen Melitopol bortført af russiske soldater.

Kidnapningen at Ivan Fedorov blev fanget på et overvågningskamera på rådhuset, og episoden bekræftes også af både det Ukraines parlament og landet præsident, Zelenskyj.

I en video sent fredag aften beskrev præsidenten handlingen som en ny form for terror.

»Dette er tydeligvis et tegn på svaghed blandt angriberne. De er rykket ind i et nyt stadie af terror, hvor de forsøger at eliminere repræsentanter for de legitime lokale ukrainske myndigheder fysisk.«

Han fortalte også, at 7144 mennesker blev evakueret fra fire ukrainske byer fredag. Det er et væsentligt lavere antal end de to forrige dage. Præsidenten bebrejdede russerne, at tallet ikke er større.

Ukrainerne beskylder russerne for at angribe et kræfthospital i Mykolajiv.

Og så er situationen i Mariupol efterhånden så desperat, at Læger Uden Grænser kalder den for den værste humanitære katastrofe i verden lige nu.

Vi slutter dette overblik med at se på udtalelserne fra en anden præsident, nemlig den amerikanske.

Fredag aften dansk tid afviste Joe Biden at sætte Nato-styrker ind i Ukraine.

»Ideen om, at vi skulle sende offensivt udstyr, og at vi skulle have planer og tanks og tog på vej med amerikanske piloter og amerikansk mandskab – I må forstå, og tag ikke fejl, uanset hvad, I siger alle sammen, det hedder Tredje Verdenskrig,« lød det fra præsidenten.