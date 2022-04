Hele mandagen har der været voldsomme kampe i Donbas-regionen mellem Rusland og Ukraine, som består af Luhansk og Donetsk.

Blandt andet ligger landsbyen Novotoshkivka, som ligger ved frontlinjen, i ruiner, og CNN har offentliggjort billeder af den smadrede by.

Ifølge Serhiy Hayday, der står i spidsen for den ukrainske militæradministration i Luhansk-regionen, fortsætter russerne med »at rasere alt på jorden«.

Det betyder blandt andet russiske bombardementer i Kharkiv-regionen, hvor fire personer er døde, og ni personer er såret. Det siger Oleh Synegubov, der er guvernør i regionen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

En bygning i Kharkiv ramt af russisk beskydning Foto: RICARDO MORAES Vis mere En bygning i Kharkiv ramt af russisk beskydning Foto: RICARDO MORAES

På det politiske plan fortsætter uenighederne mellem Nato og Rusland. Den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov fortæller, at leverancer af vestlige våben til Ukraine bliver anset som et væsentlig engagement i krigen i Ukraine fra Natos side.

Derfor betragter Rusland også disse som legitime mål, siger han.

Men Nato-landene svarer igen med sammenhold.

Således er USA vært for 40 allierede lande, der tirsdag mødes på den amerikanske luftbase Ramstein i Tyskland.

Den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov. Foto: MAXIM SHEMETOV Vis mere Den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov. Foto: MAXIM SHEMETOV

På mødet er det Ukraine, der er på dagsordenen, og fokus vil ifølge nyhedsbureauet Reuters være på at sørge for, at Ukraine har nok våben nok til at forsvare sig mod Rusland i det østlige Ukraine.

USAs forsvarsminister, Lloyd Austin, kommer til at sidde ved bordenden til mødet. Han har netop været på besøg i Kyiv sammen med den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken.

Besøget i Kyiv fra de amerikanske ministre var i øvrigt en af årsagerne til den russiske bombning af fem togstationer i det centrale og vestlige Ukraine mandag. Det fremgår af en analyse fra det amerikanske 'Institute for the Study og War’.

Ifølge analysen skulle bombningerne blandt andet demonstrere Ruslands villighed til at ramme mål i det vestlige Ukraine, ligesom de skulle forhindre den ukrainske reorganisering og vestlig militær hjælp i at nå frem til den østlige front.

Ifølge nyhedsbureauet dpa slår den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj en videotale fast, at Rusland ikke vil vinde krigen mod Ukraine.

Zelenskyj fortæller, at Rusland i de to måneder, krigen har varet, har affyret mere end 1.100 raketter mod ukrainske mål samt »utallige bomber og artillerigranater«.

»Men de har ikke opnået noget. Og de opnår ingenting,« lyder det fra præsidenten.