Søndag er det præcis to måneder, siden Rusland startede krigen mod Ukraine.

En frygtelig tid for de lokale ukrainere, der har mistet deres hjem eller nærmeste familie under de blodige angreb.

Og lørdag aften skete det igen.

Seks civile har mistet livet i et russisk bombardement i landsbyen Hirske i Luhansk. Det oplyser den lokale guvernør på beskedtjenesten Telegram.

I byen Kharkiv er to mennesker dræbt i bombardementer, mens 19 er såret, oplyser byens regionale guvernør.

Ligeledes er mindst fem civile blevet dræbt i byen Odesa ved Sortehavet.

I det het hele taget har lørdag været en af de hårdeste dage under krigen mod de russiske angrebsstyrker, var meldingen lørdag aften fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på et pressemøde.

Det er dog forventningerne til søndagens ret så opsigtsvækkende besøg i hovedstaden Kyiv, der har skabt mest omtale i nat.

Foto: POOL

På pressemødet lørdag aften sagde Ukraines præsident nemlig, at USA's udenrigsminister, Antony Blinken, og forsvarsminister Lloyd Austin søndag vil besøge Kyiv, for at drøfte behovet for militær bistand fra USA.

De amerikanske myndigheder har ikke bekræftet de to topministres besøg, men ifølge Zelenskyj er det altså et faktum.

Ukraines præsident har da også gjort det meget klart, at der brug for militærhjælp fra amerikanerne.

»I morgen (søndag, red.) vil vi drøfte den nøjagtige liste af våben, som er af afgørende betydning for os. Og med hastigheden som de kan leveres,« sagde Volodymyr Zelenskyj på pressemødet.

Det er første gang, at topministre fra Joe Bidens regering kommer til Ukraine, efter invasionen for præcis to måneder siden.

Og det vækker stor opsigt verden over.

»En sådan tur (topministrenes besøg, red.) vil understrege administrationens modige tilgang til Ukraine i de seneste uger, da præsident Biden har forpligtet yderligere milliarder af dollars i våben og udstyr til Ukraines militær. Pentagon har også annonceret træningsøvelser for udvalgte grupper af ukrainske officerer på amerikansk fremstillede våbensystemer,« skriver washingtonpost.com søndag morgen.

Og det er ikke kun mere militærhjælp, Ukraine beder om.

Lidt over midnat er det også kommet frem, at Ukraine har bedt FN's Internationale Atomkraftagentur (IAEA) om en meget lang liste af udstyr, som landet har brug for for at kunne blive ved med at drive landets atomkraftværker.

Eksempelvis beder Ukraine om udstyr til måling af radioaktiv stråling og beskyttelsesmateriale.

Så spændende bliver det, hvad besøget af de to amerikanere ender med.