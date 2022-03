Det har været endnu en rolig nat i krigen mellem Rusland og Ukraine.

Men er vi vidner til stilhed før stormen?

Ifølge Ukraines hær kan Rusland være i gang med at forberede et storstilet angreb på Ukraines hovedstad, Kyiv.

Efterretningsinformationer tyder på, at specialenheder i den russiske republik Dagestan bliver forberedt på at blive sat ind i et angreb mod Kyiv.

Det siger vicestabschefen for Ukraines landstyrker, Oleksandr Gruzevitsj, ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Udtalelsen kommer, efter den russiske fremrykning mod Kyiv ellers længe har stået stille. Det skyldes angiveligt mangel på mad til soldaterne og brændstof til de militære køretøjer – og hårnakket ukrainsk modstand.

For nylig lykkedes det endda ukrainske styrker at generobre kontrollen med flere stillinger og landsbyer uden for Kyiv.

Flere andre meldinger peger også i retning af, at ukrainerne har vind i sejlene.

I sin seneste efterretningsrapport skriver det britiske forsvarsministerium, at det ukrainske luftforsvar nu er så 'robust', at det med al sandsynlighed begrænser russernes brug af bemandede fly – bortset fra ved selve frontlinjerne.

I stedet må russerne ty til ikke-bemandede droner, lyder det fra det britiske forsvarsministerium.

Briterne har netop indført sanktioner mod Kronstadt, som skulle producere størstedelen af de droner, Ruslands militær anvender.

Også på landjorden har Ukraine angiveligt succes – i hvert fald på et centralt punkt.

Ukraine har angiveligt mistet 74 kampvogne siden den russiske invasion startede for lidt over en måned siden. Alligevel skule Ukraine i dag have 43 flere kampvogne end ved krigens begyndelse.

Hvordan kan det hænge sammen?

Foto: Alexander Ermochenko/Reuters/Ritzau Scanpix

Jo, ifølge Forbes har ukrainerne haft held med at stjæle 117 russiske kampvogne. Det amerikanske medie baserer estimatet på analyser af billeder og videoer på sociale medier.

»Når man er et sted, hvor man kan stjæle materiel fra sin modstander, står man i en styrkeposition. Enten fordi materiellet er blevet forladt, eller fordi man kan bekæmpe de soldater, der benyttede det,« siger Jens Vesterlund Mathiesen, der er videnskabelig assistent ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet, til TV 2 om udviklingen.

Han understreger dog, at Rusland menes at have over 10.000 kampvogne i alt mod Ukraines omkring 2.800 kampvogne.

Den tidligere TV 2-journalist, forfatteren og Ruslands-kenderen Samuel Rachlin, mener heller ikke, at den russiske invasion går efter planen.

Faktisk slet ikke.

I et åbent brev til Vladimir Putin, som Berlingske har udgivet – både på russisk og dansk – lægger Rachlin ikke fingre imellem i sin kritik af Putin og det, den russiske præsident ifølge forfatteren står for.

»Hey, Vlad, det går vist ikke så godt for dig, faktisk helt ad H til både ude og hjemme. Slet ikke efter bogen eller den drejebog, du har skrevet på i årevis,« indleder Samuel Rachlin i brevet, som her citeres fra den danske udgave.

Ifølge Rachlin har Rusland under Putins ledelse forvandlet sig til en diktatorisk, fascistisk og dybt korrupt stat – og allerede efter en måneds krig er billedet af Putins stærke Rusland ved at krakelere som følge af egen utilstrækkelighed og en langt hårdere ukrainsk modstand, end Putin havde forventet, skriver Rachlin.

Vi slutter med en påstand, som – hvis den er rigtig – kan forklare, hvorfor Ruslands forsvarsminister Sergej Shoigu på mystisk vis er stort set forsvundet fra offentligheden siden 11. marts.

Ruslands forsvarsmnister Sergej Shoigu (th). Foto: Sputnik

Siden dengang er Shoigu kun er blevet set én gang – og det var i et kort glimt på en video fra en telekonference med Vladimir Putin 24. marts.

Nu hævder Anton Gerashchenko, som er rådgiver for Ukraines indenrigsminister, på Facebook at årsagen til Shoigus forsvinden er ganske alvorlig: Den russiske forsvarsminister skulle – ifølge Anton Gerashchenko – være blevet ramt af et hjerteanfald. Det skriver BBC.

Ifølge rådgiveren for den ukrainske indenrigsminister skete det efter at Putin havde anklaget Shoigu for at være skyld i den forfejlede invasion af Ukraine. Anton Gerashchenko skriver videre, at Sergej Shoigu skulle være indlagt på et hospital, hvor han er i gang med genoptræningen efter det påståede hjerteanfald.

Historien er ikke blevet bekræftet fra russisk side.