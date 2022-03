Den russiske forsvarsminister, Sergei Shoigu, har været forsvundet fra jordens overflade i knap to uger. Men i nat tonede han frem på skærmen i en telekonference med Vladimir Putin i ganske få sekunder.

Her får du et hurtigt overblik over, hvad der er sket, mens du sov.

Rygterne begyndte at svirre, om forsvarsminister Shoigu var blevet straffet på grund af landets mislykkede angreb på Ukraine. Det er uden tvivl Shoigu, der bærer en stor del af ansvaret for, at Ruslands invasion er gået katastrofalt.

I nat gik præsident Zelensky på Facebook for at takke Europarådet for at sanktionere Rusland. Men i samme sætning sagde han, at det kom 'for sent'.

»I blokerede Nord Stream 2. Vi er taknemmelige. Men det var også lidt for sent. Hvis det havde været tidligere, ville Rusland ikke kunne have skabt en gas-krise,« sagde han.

Ifølge præsidenten kunne krigen måske have været udgået, hvis sanktionerne havde virket præventivt.

»I tøvede med sanktionerne. I tøvede med, om I ville handle med Rusland. Det er ikke tid til at tøve. Det er tid til at tage en beslutning,« sagde Zelensky.

Præsidenten sagde også, at Rusland har smadret 230 skoler, 155 børnehaver og dræbt 128 børn i Ukraine.

»Ruslands militær ved ikke, hvad værdighed er. Hele byer er blevet til aske. Intet er tilbage,« sagde Zelensky.

Ukraines militær har også foretaget et succesfuldt angreb på russiske skibe i Berdjansk, vurderer USA. Det vides endnu ikke, hvilke våben Ukraine har anvendt mod russerne.

Den amerikanske vurdering bakkes op det britiske forsvarsministerium, der siger, at Ukraine har angrebet 'værdifulde mål' i de russisk-besatte områder - inklusive et skib i Berdjansk.

I nat kunne tre amerikanske embedsmænd også fortælle, at invasion af Ukraine går så dårligt, at 60 procent af missilerne rammer forkert.

CNN har fået fat i et dokument med ukrainskes nye ønskeliste til USA. Blandt ønskerne fra Zelensky er amerikansk producerede Stinger-missiler og Javelin-anti-tank missiler - og Ukraine vil gerne have 500 af hver om dagen.