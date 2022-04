I weekenden har verden set grusomme billeder fra byen Butja, hvor hundredvis af civile er blevet fundet dræbt og smidt i gaderne.

Og nu vil flere af verdens ledere sørge for, at de ansvarlige ikke slipper ustraffet.

Canadas premierminister, Justin Trudeau, fordømmer de 'grusomme og forfærdelige' drab på civile i Ukraine. Og derfor lover han nu, at 'det russiske regime' vil blive draget til ansvar.

Det skriver han på Twitter.

Også Tyskland mener, at det skal få alvorlige konsekvenser for Rusland, at disse henrettelser er fundet sted.

Her forslår man et komplet forbud mod at købe og bruge russisk gas.

»Den Europæiske Union bør overveje et forbud mod gasimport fra Rusland,« har den tyske forsvarsminister Christine Lambrecht sagt.

»Der er nødt til at være et svar. Sådanne forbrydelser må ikke forblive ubesvarede,« sagde han yderligere.

Også Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, adresserede de seneste dages forfærdelige fund af civile massegrave i byen Butja.

»Verden har allerede set mange krigsforbrydelser. På forskellige tidspunkter. På forskellige kontinenter. Men det er på tide at gøre alt for at gøre det russiske militærs krigsforbrydelser til den sidste manifestation af sådan ondskab på jorden.«

Zelenskyj havde også fået plads til at tale til dette års Grammy-prisuddeling, hvor han kunne fortælle om situationen og sende en bøn om hjælp.

Det er dog ikke alle europæiske lande, der kan være med på at stå sammen om at forbyde russisk gas.

For den slovakiske finansminister kunne ikke ligge skjul på, at i Slovakiet er dybt afhængig af gassen fra Rusland.

Derfor overvejer man nu, om man skal bukke under for det russiske krav om betaling af gas i rubler også selvom EU-Kommissionen sagde fredag, at europæiske virksomheder, hvis forsyningskontrakter foreskriver betaling i euro eller dollar, ikke bør efterkomme denne efterspørgsel.

»Gassen må ikke stoppes. Hvis der er en betingelse for at betale i rubler, så betaler vi i rubler,« sagde den slovakiske finansminister Richard Sulik.

