Lige nu kæmper de i gaderne i byen Sumy. Der er meldinger om eksplosioner i Kharkiv. Og så har russerne omringet byen Mariupol.

Her er et morgenoverblik over, hvad der er sket i krigen i Ukraine i løbet af natten.

I sammenligning med den forrige nat har natten til lørdag været lidt mere fredelig i Ukraine.

Eller fredeligt er måske så meget sagt om et land i krig.

Udsagnet skal naturligvis ses i forhold til det højspændte drama, der udspillede sig natten til fredag, da der udbrød brand på på atomkraftværket Zaporizjzja. Set i det perspektiv, var den forgangne nat noget mere stille.

Dog melder USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield, at russiske soldater nærmer sig Ukraines næststørste atomkraftværk.

»Præsident Putin må stoppe denne humanitære katastrofe ved at afslutte denne krig og standse disse samvittighedsløse angreb mod Ukraines befolkning,« siger hun.

Netavisen The Kyiv Independent skrev ved totiden natten til lørdag, at der hørtes flere eksplosioner i Kharkiv, Ukraines næststørste by.

Indbyggerne blev opfordret til at søge i sikkerhed i beskyttelsesrum.

Oplysningerne er ikke bekræftet fra andre kilder.

Der bor cirka 1,4 millioner indbyggere i Kharkiv, som har været under massivt angreb fra russerne de seneste dage. Af samme grund er situationen i byen meget kritisk.

Og så siger borgmesteren i den strategisk vigtige havneby Mariupol, at byen er blevet omringet af russerne.

Her anmoder myndighederne også om, at russerne vil lave en korridor, så kvinder, børn og ældre kan komme ud af byen.

I løbet af natten fordømte Ukraines præsident Volodimir Zelenskij på det kraftigste, at Nato afviser at oprette en flyveforbudszone over Ukraine.

»Alle dem, der dør fra i dag, vil også dø på grund af jer. På grund af jeres svaghed, på grund af jeres fravær,« sagde han blandt andet.

Zelenskij kaldte dagens Nato-topmøde for »svagt.«



»NATO har bevidst besluttet, IKKE at lukke luftrummet over Ukraine. Vi mener, at NATO-landene selv har skabt et narrativ om, at lukningen af luftrummet over Ukraine ville provokere Rusland til direkte aggression mod NATO. Det er selvhypnose. Fra de svage og de usikre,« sagde præsident Volodimir Zelenskij.

Italienske myndigheder har beslaglagt to superyachts, der tilhører stenrige russiske oligarker

Og så har flere store medier – blandt andre CNN og BBC – i nat meddelt, at de stopper med at sende og operere i Rusland.

Det sker som følge af en ny russisk lov, der kan give op til 15 års fængsel for at sprede det, der bliver kaldt løgne om krigen.

De seneste meldinger fra det krigshærgede land lyder, at der i de tidlige morgentimer er kampe i gaderne i Sumy.

Her opfordres borgerne til at søge i sikkerhed.