Natten til fredag var præget af det russiske angreb på atomkraftværket Zaporizhzhia, som efterfølgende brød i brand.

Her er et morgenoverblik over, hvad der er sket i krigen i Ukraine i løbet af natten.

Det var en blanding af forfærdelse og vantro, der ramte natteravnene først på natten, da meldingerne om angrebet på atomkraftværket i Zaporizhzhia begyndte at tikke ind.

Her fremgik det, at værket var under massiv beskydning af russerne, og kort efter midnat udbrød der brand på værket.

I flere timer holdt verden vejret, mens billederne af både kampene og flammerne begyndte at rulle ind.

Ukrainske redningsfolk fortalte efterfølgende, hvordan russernes fortsatte bombardement af værket forhindrede dem i at komme ind og slukke ilden.

Sidst på natten stod det dog klart, at der var tale om en tilstødende bygning på værket og ikke selve atomkraftværket.

Det Internationale Atomenergiagentur kunne også berolige med, at intet essentielt udstyr på værket var blevet ødelagt, og strålingen fra stedet var normal.

Nattens begivenheder fik den ukrainske præsident Zelenskyj til i en videotale på Twitter at komme med en kraftig opfordring til Vestens ledere.

»Ingen andre lande end Rusland har nogensinde skudt mod bygninger på et atomkraftværk. Dette er første gang i vores historie, i menneskehedens historie. Russiske myndigheder tyr nu til 'atomterror',« lød det fra Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Han opfordrede Europas ledere til at gribe ind:

»Kun en hurtig handling fra Europas side kan stoppe de russiske tropper. Tillad ikke Europas død på grund af en katastrofe ved et atomkraftværk,« sagde han.

Angrebet på atomkraftværket fik ydermere Storbritanniens Boris Johnson til at anmode om et hastemøde i FNs Sikkerhedsråd.