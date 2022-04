Da den ukrainske præsident og den britiske premierminister lørdag gik en tur – omgivet af sikkerhedsfolk – i de halvtomme gader i Kyiv, tog en kvinde kontakt til dem. Og overrakte dem hver især en genstand.

En genstand, der for mange ukrainere er blevet et symbol på deres modstand.

For da bomberne og beskydningerne tidligere under den russiske krig faldt ned over byen Borodjanka, der ligger nordvest for den ukrainske hovedstad, blev store dele efterladt i ruiner.

Men i et lejlighedsbygning gjorde man et særligt fund.

Her ses Volodymyr Zelenskyj og Boris Johnson stå med deres gaver, som de har modtaget af kvinden, der står i midten. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER Vis mere Her ses Volodymyr Zelenskyj og Boris Johnson stå med deres gaver, som de har modtaget af kvinden, der står i midten. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

På et billede fra ødelæggelserne på stedet kunne man ovenpå et køkkenskab se en keramisk-figur af en hane, der også fungerer som en vandkande, stå. Helt intakt.

Siden er hanen endt med at blive et symbol på den ukrainske modstand – og på den ukrainske holdbarhed. Det skriver The Guardian.

Så da en kvinde tog kontakt med den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, og den britiske premierminister, Boris Johnson, da de lørdag mødtes i Kyiv og gik en runde i gaderne, overrakte hun dem hver især en keramik-hane.

»Jeg er fra London,« sagde Johnson til kvinden, da de mødtes.

»Det ved jeg. Jeg er fra Kharkiv,« svarede kvinden ifølge The Guardian med et smil.

Ifølge mediet blev keramik-hanen først designet af en berømt ukrainsk kunstner og skulptør ved navn Prokop Bidasiuk, der blev født i år 1895.

Det ukrainske udenrigsministerium har på sin Twitterprofil delt billedet fra Borodjanka, hvor man kan se keramikfiguren stå intakt på køkkenskabet. Det kan du se herunder: