En helt særlig observation har tilsyneladende vakt opsigt på den græske ferieø Rhodos.

For en person skal være blevet set gå rundt med en benzindunk.

Det skriver Dagbladet, der citerer den græske tv-station ERT for oplysningen.

Det sker samtidig med, at den populære ferieø i mere end en uge nu har været plaget af voldsomme naturbrande, som har ført til omfattende evakueringer af både lokale beboere og turister fra de berørte områder.

Her ses et billede fra branden på Rhodos i byen Gennadi onsdag. Foto: Angelos Tzortzinis/AFP/Ritzau Scanpix

Personen med benzindunken skal være blevet set af lokale, som efterfølgende har alarmeret politiet.

Det vides dog ikke, hvem personen var – eller hvad vedkommendes formål med at bære rundt på en benzindunk har været.

Observationen ligger sig i kølvandet på en mulig mistanke om, at de brande, der i weekenden brød ud på den græske ø Korfu, kan være blevet påsat.

Den teori luftede viceborgmesteren på Nordkorfu, Theofanis Skembris, til BBC i mandags.

»Der var fire brande, der startede samtidig,« sagde han.

»Vi må vente på undersøgelsen, men deres (brandvæsenets, red.) første uofficielle antagelse er, at det var påsat – brande kan ikke starte samtidig fire forskellige steder,« tilføjede han.

Derudover forklarede han, at situationen med brandene dog var ved at komme under kontrol.