Normalt er der et menneskehav.

Men hverdagen er en helt anden, end hvad den plejer at være i den lille turistby Kitzbühel i Østrig.

Det plejer at være et skiparadis, som tiltrækker hungrende skientusiaster rundt om i Europa. Men coronapandemien har medført restriktioner og nedlukninger.

»Normalt har jeg mellem 2.000 og 3.000 besøgende om dagen, men nu er der ingen,« siger Georg Gruber, der ejer restauranten Bergrestaurant Brandstadl, til norske Børsen.

Mennesketomt i Kitzbühel i januar. Foto: HELMUT FOHRINGER

Faktisk er turisme forbudt. Man må kun overnatte på hotellerne, hvis man kan dokumentere anerkendelsesværdige formål. Og hvis man synes, at det er dyrt at få en coronarelateret bøde i Danmark, skal man bare være glad for, at man ikke bor i Østrig.

Her risikerer restauranter at få en bøde på op til 220.000 kroner, hvis de holder åbent. Vover man sig som gæst ind på restauranten, kan der vente en bøde på op 110.000 kroner.

Georg Gruber risikerer ikke noget. Derfor har han også tabt en masse penge. Det samme har mange andre i regionen, der normalt lever af turismen. Nu har de ingenting at tage sig til, mens kassen langsomt tømmes for kapital.

»Vi mangler turisterne, for uden dem er der ingen forretning. Det er sørgeligt. Mere kan jeg ikke sige. Men vi kan ikke gøre noget ved det,« tilføjer Gruber.

Under normale vintersæsoner er der sort af mennesker. Foto: CARSTEN ANDERSEN

I Grubers kælder er der plads til fester og udskejelser. Her er der på en normal sæson fyldt til randen med flasker og kasser med alkohol. I øjeblikket er der næsten helt tomt. Det meste blev returneret, da forhåbningerne til en normal vintersæson røg i vasken.

Udenfor kører skiliften, men passagererne mangler. Der er gabende tomt, og det vil der være i lang tid:

»Det tager nok tre eller fire år, før vi kommer tilbage til normalen. Der er mange, der ikke får sit job igen.«