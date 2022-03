Hollywood-instruktøren Oliver Stone ser tydeligt overrasket ud, da Vladimir Putin fortæller, at han træner hver eneste dag. Året rundt.

»Det er helt normalt,« konstaterer den russiske leder kortfattet.



Scenen er fra samtaledokumentaren 'The Putin Interviews', hvor der i sprækker så små, at man risikerer at misse dem ved at blinke med øjnene, anes et billede af mennesket bag den machoagtige og enerådige verdensleder, som Vladimir Vladimirovitj Putin fra Sankt Petersborg ellers udelukkende ynder at fremstille sig som.

Midt mellem diskussioner om storpolitik – også om Ukraine – fortæller præsidenten i stive, akavede, korte sekvenser om forholdet til sine svigersønner (nej, de taler ikke om politik) og om, hvordan han desværre ikke har meget tid til at lege med sine børnebørn. Imens forsøger en nærmest febrilsk Oliver Stone at grave endnu dybere i de personlige detaljer.

Klassisk Vladimir Putin. I jakkesæt på arbejde bag sit skrivebord. Foto: SPUTNIK Vis mere Klassisk Vladimir Putin. I jakkesæt på arbejde bag sit skrivebord. Foto: SPUTNIK

Det lykkes ikke.

For den russiske premierminister rutter ikke med oplysningerne om sit privatliv eller om de daglige rutiner eller vaner derhjemme. Og det har været opskriften gennem de seneste godt 22 år, efter at han pludselig stod i spidsen for verdens største land.

»Det er jo vildt. Vi taler om en mand, der lige nu holder verden i sine hænder, og alligevel ved vi så relativt lidt om ham,« som B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, siger det.

»Som den KGB-mand, han er, holder han sine kort tæt til kroppen og lader os kun se det, han gerne vil.«

Vladimir Vladimirovitj Putin Vladimir Vladimirovitj Putin blev født 7. oktober 1952 i det, der dengang hed Leningrad. I dag Sankt Petersborg.

Han voksede op i fattige kår som søn af fabriksarbejderne Vladimir Putin og Maria Putin.

Han blev gift med Ljudmila Sjkrebneva Putin i 1983, og de har fået to døtre. Parret blev skilt i 2014. Det vides ikke, hvordan hans familiære situation er i dag.

Han er uddannet jurist og har været ansat i Sovjetunionens efterretningstjeneste, KGB.

Han har også været chef for dens afløser – den russiske efterretningstjeneste, FSB.

Han blev udpeget som premierminister af daværende præsident Boris Jeltsin i 1999. Blev samme år fungerende præsident, da Boris Jeltsin trådte tilbage.

Blev første gang valgt som Ruslands præsident i 2000. I 2008 udpeget som premierminister under præsident Dmitrij Medvedev. Genvalgt som præsident i 2012 og 2018.

Oliver Stone brugte to år på at lave sin dokumentar, mens journalisten og forfatteren Ben Judah brugte et år mere bare på interviewene til bogen 'Fragile Empire: How Russia Fell in and Out of Love with Vladimir Putin'.

På baggrund af oplysninger fra tidligere premierministre, ministre i Putin-regeringer, regionale guvernører, embedsmænd, rådgivere og personlige assistenter har han dernæst »sammenstykket hans private vaner og rutiner«.

Det tegner et vist billede af mennesket bag magten. Og en mand, der i virkeligheden ikke bryder sig om at opholde sig i magtens geografiske centrum: Moskvas hektik og kontorerne i Kreml.

Vladimir Putin arbejder derfor helst fra landstedet – datjaen – i Novo-Ogarjovo vest for den russiske hovedstad. Her begynder dagene oftest sent, fordi han kan lide at arbejde til langt ud på natten.

Foruden svømning dyrker Vladimir Putin også judo, spiller ishockey og løfter vægte. Foto: RIA NOVOSTI Vis mere Foruden svømning dyrker Vladimir Putin også judo, spiller ishockey og løfter vægte. Foto: RIA NOVOSTI

Morgenmaden serveres først omkring middagstid, og den består af få faste elementer: Hytteost (altid), samt grød og æg i en eller anden udformning. Hertil friskpresset juice og kaffe.

Han begynder også altid dagen med en timelang svømmetur. Til Oliver Stone fortæller Vladimir Putin, at han kan få »få alle mulige slags tanker« i vandet, og det derfor ikke er her, der lægges planer for landets fremtid. Herefter tager han både varme og kolde bade.

Resten af dagen går med møder og ikke mindst med at læse dokumenter, briefinger, presseklip og efterretninger. »Han er besat af information,« som Ben Judah beskriver det i sin bog, hvor en kilde beskriver Vladimir Putins liv som »monotont« – han følger dagens program »uden smil eller glæde«.

Når han bevæger sig ud fra Novo-Ogarjovo kører hans lange kortege næsten altid de 24 kilometer mod Kreml eller mod lufthavnen.

Vladimir Putin med den kinesiske leder, Xi Jinping. Foto: SERGEI BOBYLYOV Vis mere Vladimir Putin med den kinesiske leder, Xi Jinping. Foto: SERGEI BOBYLYOV

Tilbage til maden. For den er til en vis grad også omdrejningspunkt for præsidentens årelange frygt for at blive slået ihjel. For at blive forgiftet.

Historierne har været mange om, at Vladimir Putin skulle have en direkte mundskænk, der smager alt mad for ham – og for nylig dukkede der også historier op om, at han i forbindelse med invasionen af Ukraine skulle have fyret 1.000 medarbejdere i sin stab på grund af frygten for at blive forgiftet i den forbindelse. Der skulle være tale om alt fra bodyguards til kokke, rengøringspersonale og sekretærer.

I Ben Judahs beretning fremgår det også, hvordan han eksempelvis under besøg i udlandet medbringer tonsvis af mad, eget rengøringspersonale og egne tjenere, mens lokale kokke til nød kan få lov at tilberede retterne skarpt overvåget af den russiske sikkerhedstjeneste.

Vladimir Putin spiser intet, der ikke er godkendt af staben. Og på hans hotelværelse udskiftes alt linned og toiletartikler med forseglede erstatninger. Lige som selve hotelværelset også gennemsøges og forsegles allerede en måned inden ankomst.

Vladimir Putin omgivet af – her – to bodyguards. Foto: Vladimir Voronin Vis mere Vladimir Putin omgivet af – her – to bodyguards. Foto: Vladimir Voronin

I centrum af det hele står de betroede bodyguards, der hører til præsidentens inderste kreds.

De kalder ham »chef« eller ligefrem »zar«, og de kaldes omvendt selv for »musketerer«. Russia Beyond har beskrevet, hvordan de er udstyret med mapper, der kan bruges som skjold med patroner. Og hvordan de skal være klar til at ofre deres liv uden at tøve.

Deres opgave er i bund og grund at holde deres »zar« i live – til gengæld kan de regne med at blive belønnet med stor rigdom og magtfulde poster i militæret eller administrationen efterfølgende, når de allerede som 35-årige må stoppe i jobbet.

Det er noget Vladimir Putin også kommer ind på i 'The Putin Interviews', hvor han fortæller, at han flere gange har diskuteret sin egen sikkerhed med den nu afdøde Cuba-leder Fidel Castro, der har givet gode råd.

Conor McGregor havde kun armen om Vladimir Putin i få sekunder, men billedet her nåede at blive taget. Foto: Alexey NIKOLSKY Vis mere Conor McGregor havde kun armen om Vladimir Putin i få sekunder, men billedet her nåede at blive taget. Foto: Alexey NIKOLSKY

MMA-ikonet Conor McGregor fik i øvrigt i forbindelse med VM i 2018 at føle, hvad man absolut ikke må gøre ved den russiske leder. Her mødte de hinanden, og da der skulle tages billeder, lagde McGregor armen om Putin.

I helt præcist tre sekunder. For et blik og en bevægelse fra en bodyguard fik Conor McGregor til hurtigt at fjerne armen igen.

Vladimir Putins frygt for sit liv er i øvrigt også kommet til udtryk i forbindelse med coronapandemien. Her har han også isoleret sig i lange perioder, hvor gæster har skullet passere en sluse for at få adgang. På samme måde er det kommet til udtryk ved de absurd lange borde, han har placeret sine gæster ved.

Fritid er der ikke meget af i hans liv, selvom programmet i weekenden sandsynligvis er lidt løsere.

Judo-Putin. Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV Vis mere Judo-Putin. Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV

Der er dog altid plads til en elsket syssel: At læse historiske værker – fortrinsvist om den sovjetrussiske storhedsfortid og de store personligheder som eksempelvis Ivan den Grusomme eller Peter den Store.

Også lidt for meget i den seneste tid, mener iagttagere. Ikke mindst i forhold til begrundelserne for den igangværende »særlige militære operation« i Ukraine.

»Det, der står tilbage, er en stadig mere egenrådig Putin, som er stadig mere optaget af historien,« som Thomas Ahrenkiel, tidligere departementschef i Forsvarsministeriet og chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, har sagt i P1-programmet 'Verden ifølge Gram'.

Men selvom Vladimir Putin altså er den længst siddende leder af den russisk-sovjetiske stormagt siden Josef Stalin døde i 1953, er den reelle viden om, hvad han egentlig foretager sig og interesserer sig for altså forsvindende lille. I øvrigt skulle han ikke være vild med hverken computere eller internettet.

Vladimir Putin hjemme i Novo-Ogaryovo. Her har han alt nødvendigt udstyr for at kunne lede den russiske stormagt. Foto: SPUTNIK Vis mere Vladimir Putin hjemme i Novo-Ogaryovo. Her har han alt nødvendigt udstyr for at kunne lede den russiske stormagt. Foto: SPUTNIK

»Men meget er jo gætværk og analyser. Der er så mange historier og rygter om ham, ligesom der jo også altid vil være om amerikanske præsidenter som Joe Biden og især Donald Trump, men det her er bare på et helt andet niveau,« siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg:

»Man ved ikke, hvor man har ham, og det passer nok i virkeligheden Putin udmærket – der er et frygtelement i, at han pludselig kan vende på en tallerken og slå hånden af en. Det er kun med til at bygge myten om ham større.«

Kilder: 'The Putin Interviews' fra 2017 og 'Fragile Empire: How Russia Fell In and Out of Love with Vladimir Putin' fra 2014.