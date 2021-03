Livet har ikke meget værdi, når du først begiver sig ud på en rejse mod et fremmed land, og har betalt for en 'færgebillet'. Spørg bare de par hundrede mennesker, der tog på en farefuld færd fra Djibouti i det nordøstlige Afrika til det borgerkrigshærgede Yemen.

Mindst 20 mennesker er druknet efter at menneskesmuglere har smidt dusinvis af illegale flygtninge overbord under deres rejse.

Det skete onsdag morgen i denne uge, og det er det tredje tilfælde på seks måneder i Aden-bugten. Det skiver den Internationale Organization for Migration i en pressemeddelelse.

De overlevende modtager hjælp af Migrant Response Centret i Obock i Bjibouti. Det siger at mindst 200 migranter – deriblandt mange børn – var stuvet sammen, da rejsen begyndte.

Her hjælpes Rohingya-flygtninge af en båd i den nordlige del af Acen-provinsen i Indonesien. Foto: CHAIDEER MAHYUDDIN Vis mere Her hjælpes Rohingya-flygtninge af en båd i den nordlige del af Acen-provinsen i Indonesien. Foto: CHAIDEER MAHYUDDIN

30 minutter inde i sejladsen tvang menneskesmuglerne omkring 80 mennesker ud i vandet. Fem døde allerede er blevet samlet op.

»Vi arbejder sammen med myndighederne i Djibouti for at hjælpe immigranterne. Men onsdagens tragedie er blot et yderligere eksempel på, at menneskesmuglere fortsat forsøger at udnytte deres desperate forsøg på at forbedre deres liv,« siger chefen for den Internationale Organization for Migration i Djibouti, Stephanie Davio.

»Menneskesmuglere skal straffes for deres forbrydelser, og en ny vej skal sikres, så folk kan søge muligheder udenlands på en sikker, lovlig og værdig måde.«

Ved to tilsvarende episoder i oktober 2020 mistede omkring 50 immigranter livet.

Flygtninge ved landsbyen Lancok sidder på stranden foran den båd, de kom sejlende i til det nordlige Aceh i Indonesien. Foto: CHAIDEER MAHYUDDIN Vis mere Flygtninge ved landsbyen Lancok sidder på stranden foran den båd, de kom sejlende i til det nordlige Aceh i Indonesien. Foto: CHAIDEER MAHYUDDIN

Hvert år drager tusindvis af immigranter fra Afrika, fortrinsvis fra Somalia og Etiopien, den farlige vej til Yemen. Derfra går turen videre i båd til golfstaterne i jagten på et job.



Mange har ikke kunne tage afsted på grund af restriktionerne mod covid-19. Kun 37.500 kom afsted i 2020 mod 138.000 i 2019. I takt med at restriktionerne bliver færre, frygter man at mange flere vil tage sørejsen.

I Yemen er der for øjeblikket strandet tusindvis af immigranter.