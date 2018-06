Det var i denne lastbil, der holdt ved en vejside i Østrig, at politiet 27. august 2015 fandt 71 flygtninge kvalt i lastrummet. Lastbilen havde kort forinden forladt Ungarn, men menneskesmuglere havde ikke sørget for, at der kom luft ind til de 71 mennesker i lastrummet. Heinz-peter Bader/Reuters