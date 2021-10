»Dette er blot begyndelsen. Ligesom det startede i 2015. Det samme kommer til at ske igen. Vi forventer, at to-tre millioner afghanere kommer til Tyrkiet.«

Således fortæller 'Mahmood', som TV 2 Norge har valgt at kalde ham.

Han er menneskesmugler i Istanbul i Tyrkiet og kommer med en klar advarsel til Europa.

I 2015 så vi syriske flygtninge vandre på de danske motorveje, og antallet af asylansøgere her i Danmark steg markant til 21.316 fra 14.792, som det lå på året inden.

Og nu kan en ny krise altså være lige på trapperne.

Vandrende flygtninge spærrer den sønderjyske motorvej E45 onsdag d. 9. september 2015. Foto: Claus Fisker Vis mere Vandrende flygtninge spærrer den sønderjyske motorvej E45 onsdag d. 9. september 2015. Foto: Claus Fisker

Situationen minder meget om tiden før, flygtningekrisen ramte. Tusinder af afghanere sætter kursen mod Europa, og mange af dem kontakter smuglere for at nå destination, fortæller en menneskesmugler til TV 2 Norge.

Også B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, har før beskrevet, hvordan en ny flygtningekrise truer Europa.

Det er Talebans overtagelse af Afghanistan, der har fået de mange afghanere til at søge mod Europa og et nyt liv.

I 2015 var de fleste asylansøgere fra Syrien, dernæst kom Iran og Afghanistan var at finde på en tredjeplads, det viser tal fra Regeringen.

Flere lande har siden flygtningekrisen i 2015 barrikaderet sig mod, at flygtninge skulle kunne vælte ind over deres grænser igen. Heriblandt Grækenland, der har bygget en 40 kilometer lang forlængelse af et pigtrådshegn langs den tyrkiske grænse, ligesom der er også sat et nyt overvågningssystem op.

Og Tyrkiet har øget bevogtningen og patruljeringen ved landets østlige grænse mod Iran.

Begge dele kan du læse mere om her.